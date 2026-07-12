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Lợi dụng chủ nhà về quê, người đàn ông phá két sắt trộm vàng

Chủ Nhật, 12:13, 12/07/2026
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Do quen biết và nắm được lịch trình của chủ nhà, Hoàng Văn Hiệp (SN 1976, trú xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy trộm một cây vàng rồi bỏ trốn.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Hoàng Văn Hiệp (SN 1976, trú xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

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Công an bắt giữ Hoàng Văn Hiệp và thu hồi tài sản sau 36 giờ gây án. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 9/7, lợi dụng lúc chị Nguyễn Thị H. (trú xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La) về quê, Hiệp đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy 2 dây chuyền và 2 lắc tay bằng vàng, tổng trọng lượng một cây vàng, trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Tối cùng ngày, người thân của chị H. phát hiện vụ việc và trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND khu vực 4 và Công an xã Phiêng Khoài khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm.

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Hiện trường vụ đột nhập, phá két sắt lấy trộm một cây vàng. Ảnh: CACC

Sau 36 giờ điều tra, khoảng 15h ngày 11/7, lực lượng chức năng bắt giữ Hoàng Văn Hiệp khi đối tượng đang lẩn trốn tại quê nhà.

Tại cơ quan công an, Hiệp khai có quen biết chị H. và biết gia đình cất vàng trong két sắt đặt tại phòng ngủ. Khi chủ nhà về quê, đối tượng đột nhập, phá két sắt lấy trộm số vàng rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ tài sản và trao trả cho bị hại.

Theo Trần Nghị/Vietnamnet.vn
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