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Lợi dụng mưa bão để trộm hàu nuôi của người dân ở Quảng Ninh

Thứ Ba, 14:56, 07/07/2026
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VOV.VN - Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng lợi dụng thời tiết mưa sau bão có hành vi trộm cắp hàu nuôi của người dân tại khu vực biển xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh).

loi dung mua bao de trom hau nuoi cua nguoi dan o quang ninh hinh anh 1
Lợi dụng mưa bão, các đối tượng trộm hàu nuôi của người dân ở Quảng Ninh

Khoảng 0h10 phút ngày 6/7, Đồn Biên phòng Bắc Sơn nhận được tin báo của người dân về việc bè nuôi hàu của gia đình anh Vi Văn Quyết (trú phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) bị trôi dạt sau ảnh hưởng của bão số 1 và xuất hiện các đối tượng lợi dụng để cắt trộm dây hàu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội công tác Biên phòng Hải Tiến thuộc Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã khẩn trương cơ động lực lượng, tiếp cận hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 9 đối tượng (gồm 6 nam, 3 nữ) đang thực hiện hành vi cắt dây hàu trên bè, đưa lên 4 phương tiện vỏ composite gắn máy.

Toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng ghi hình làm chứng cứ. Qua xác minh ban đầu, các đối tượng đều trú tại thôn Quảng Minh, xã Quảng Hà. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ người và phương tiện có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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