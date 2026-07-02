Đi chợ trộm ví, người phụ nữ bị camera an ninh "vạch trần", phải đầu thú

Ngày 2/7, Công an phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, vận động đối tượng ra đầu thú, thu hồi toàn bộ tài sản và trao trả cho bị hại.

Trước đó, Công an phường Nam Định tiếp nhận tin báo của chị Đinh Thị Huyền (SN 1980, trú phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) về việc bị kẻ gian lấy trộm một chiếc ví da màu đỏ, bên trong có 2,2 triệu đồng khi đang mua hoa quả tại quầy bán hàng trước số nhà 6, đường Phù Long, phường Nam Định.

Vụ việc do camera an ninh ghi nhận

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Nam Định đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hệ thống camera an ninh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Thị Oanh (SN 1965, trú đường Vũ Trọng Phụng, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 6/2026, Nguyễn Thị Oanh điều khiển xe mô tô đến khu vực chợ đường Phù Long để mua thực phẩm. Tại quầy bán hoa quả trước số nhà 6 đường Phù Long, Oanh phát hiện chị Huyền đeo túi xách trên vai, miệng túi mở và bên trong có chiếc ví màu đỏ. Lợi dụng lúc bị hại mất cảnh giác, Oanh giả vờ mua hàng, tiếp cận rồi nhanh chóng lấy trộm chiếc ví trước khi rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh cùng tang vật tại Cơ quan Công an

Khi đến khu vực đường Thượng Lỗi, phường Nam Định, đối tượng kiểm tra tài sản vừa chiếm đoạt và phát hiện bên trong ví có số tiền 2,2 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Thị Oanh đã xin đầu thú, tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản chiếm đoạt cùng phương tiện và trang phục sử dụng khi thực hiện hành vi trộm cắp.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Oanh là đối tượng có nhân thân xấu với 5 tiền án và 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Từ năm 2002 đến năm 2025, đối tượng nhiều lần bị xử lý hình sự và xử phạt vi phạm hành chính về cùng hành vi nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Hiện Công an phường Nam Định đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt đã được thu hồi và trao trả cho bị hại.