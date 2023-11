Lừa bán đất của người khác, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Sáng 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Ngọc Bình (59 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Đinh Ngọc Bình.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2021, do làm ăn kinh doanh thua lỗ nên Đinh Ngọc Bình nảy sinh ý định lừa bán lô đất có diện tích 3.528m2 tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê cho người khác.

Điều đáng nói, lô đất này đứng tên chủ sở hữu là bà Phạm Thị Ph., Tuy nhiên, Bình lại cầm trong tay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên lấy đây làm cơ sở để tạo lòng tin.

Tháng 12/2021, Bình tìm gặp bà N.T.H.L và đưa cho bà này xem sổ đỏ rồi nói dối đã được chủ đất ủy quyền làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng sang đất ở; đồng thời khoác lác rằng, mình đã được chủ đất ủy quyền đứng ra bán với giá 140 tỷ đồng.

Để củng cố thêm lòng tin, Bình hứa sau khi ký hợp đồng đặt cọc sẽ làm thủ tục chuyển sang đất ở rồi ký chuyển nhượng cho bà L. Do rất tin tưởng Bình vì trước đó, Bình đã từng giúp bà L. hoàn thành việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 1 lô đất khác. Hơn nữa, trong quá trình “đặt bẫy”, Bình cố tình cho bà L. tận mặt xem sổ đỏ bản gốc nên bà này càng tin tưởng hơn.

Ngày 25/12/2021, Bình và bà L. cùng một số người khác có mặt tại nhà bà L. ở phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu để lập hợp đồng đặt cọc số tiền 20 tỷ đồng nhằm xác định bà L. mua lô đất nói trên. Sau khi các bên ký vào hợp đồng, bà L. đã chuyển 20 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Bình. Sau đó, Bình đã rút hết để tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện bị Bình lừa, bà L. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an nhờ can thiệp. Quá trình điều tra, cảnh sát còn tiếp nhận thêm 2 đơn tố cáo khác của ông L.X.K, (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và ông L.X.P (50 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) tố cáo Đinh Ngọc Bình chiếm đoạt tổng cộng 6 tỷ đồng thông qua vay mượn tiền.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Đinh Ngọc Bình thì nhanh chóng liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng, hoặc qua số điện thoại trực ban: 0694260.254 để được hướng dẫn giải quyết.