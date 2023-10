Lừa chạy án, chiếm đoạt 800 triệu đồng

Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, đơn vị đã tống đạt các quyết định tố tụng và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Ngọc Hoàng (SN 1994), trú tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đỗ Ngọc Hoàng tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 18/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Đức (SN 1982), trú tại phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào giữa năm 2021, Đỗ Ngọc Hoàng gặp gỡ, quen biết với Trần Ngọc Đức và được người này cho biết mình đang công tác tại trung ương và có mối quan hệ rộng. Sau khi con của ông N. M.T và bà N. T. D ở huyện Cư Jút bị khởi tố, Hoàng giới thiệu để gia đình ông T gặp gỡ Đức rồi thống nhất “chạy án” cho con.

Đối tượng Trần Ngọc Đức tại cơ quan điều tra

Sau đó, thông qua Hoàng, gia đình ông T và bà D đã chuyển cho Đức số tiền 800 triệu đồng để nhờ Đức “chạy án” cho con. Chờ mãi không thấy kết quả như thỏa thuận, biết bị lừa ông T và bà D đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của các đối tượng đến cơ quan công an.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng.