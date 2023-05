Lừa “chạy” xin việc làm tại sân bay Chu Lai, chiếm đoạt 300 triệu đồng

Lừa tiền xin việc, đối tượng nữ ở Điện Biên bị khởi tố

VOV.VN - Công an thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vừa thực hiện các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Châu Loan (sinh năm 1974), hộ khẩu thường trú tại tổ 5, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.