English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lý lịch bất hảo của đối tượng cầm dao chém vào kính nhiều ô tô đang đỗ ở Hà Nội

Thứ Năm, 10:14, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một người đàn ông cầm dao liên tục chém vào kính nhiều ô tô đang đỗ ở Hà Nội. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng từng có tiền án về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Long (SN 1988, trú tại xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. 

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 23h ngày 22/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một người đàn ông cầm dao liên tục chém vào kính nhiều ô tô đang đỗ tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, thuộc địa bàn phường Tây Hồ.

ly lich bat hao cua doi tuong cam dao chem vao kinh nhieu o to dang do o ha noi hinh anh 1
Đối tượng Trần Văn Long. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp cùng Công an phường Tây Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Tại đây, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng, thu giữ 2 con dao gồm một dao phay và một dao gọt hoa quả, đồng thời đưa người này về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ việc là Trần Văn Long. Đáng chú ý, Long từng có tiền án về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận trước đó đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người không quen biết trong lúc hát karaoke. Do bực tức, đối tượng mang theo hai con dao đi tìm nhóm người trên để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, sau khi không tìm thấy những người liên quan, Long tiếp tục đi bộ dọc tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn hướng về đường Võ Chí Công.

ly lich bat hao cua doi tuong cam dao chem vao kinh nhieu o to dang do o ha noi hinh anh 2
Hàng loạt ô tô bị chém vỡ kính. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trong quá trình di chuyển, đối tượng đã dùng dao chém liên tiếp vào kính của nhiều xe ô tô đang đỗ ven đường, gây hư hỏng tài sản của người dân. Hành vi manh động diễn ra trong đêm khiến nhiều chủ phương tiện không khỏi hoang mang khi phát hiện xe bị đập phá.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Long để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định tại Khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh số lượng phương tiện bị hư hỏng, xác định các bị hại liên quan cũng như đánh giá giá trị tài sản thiệt hại để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những hệ lụy từ việc thiếu kiềm chế trong giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Chỉ vì bức xúc nhất thời, đối tượng đã có hành vi phá hoại tài sản của nhiều người không liên quan, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đập kính ô tô trộm đồ hiệu và trộm xe điện tại khu đô thị
Đập kính ô tô trộm đồ hiệu và trộm xe điện tại khu đô thị

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá vụ việc đập kính ô tô trộm đồ hiệu, trộm xe đạp, thu hồi nhiều tài sản.

Đập kính ô tô trộm đồ hiệu và trộm xe điện tại khu đô thị

Đập kính ô tô trộm đồ hiệu và trộm xe điện tại khu đô thị

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá vụ việc đập kính ô tô trộm đồ hiệu, trộm xe đạp, thu hồi nhiều tài sản.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng đập kính ô tô, trộm cắp tài sản tại chung cư
Nhanh chóng bắt giữ đối tượng đập kính ô tô, trộm cắp tài sản tại chung cư

VOV.VN - Ngày 22/1, Công an phường Đông Ngạc, Công an TP Hà Nội cho biết, đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng có hành vi đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản tại tầng hầm chung cư, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng đập kính ô tô, trộm cắp tài sản tại chung cư

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng đập kính ô tô, trộm cắp tài sản tại chung cư

VOV.VN - Ngày 22/1, Công an phường Đông Ngạc, Công an TP Hà Nội cho biết, đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng có hành vi đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản tại tầng hầm chung cư, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đã tìm được thủ phạm đập kính ô tô trong đêm ở Nghệ An
Đã tìm được thủ phạm đập kính ô tô trong đêm ở Nghệ An

VOV.VN - Nguyễn Văn Sơn, trú tại phường Trường Vinh (Nghệ An) là thủ phạm dùng hung khí đập kính ô tô của một người người dân trú cùng phường.

Đã tìm được thủ phạm đập kính ô tô trong đêm ở Nghệ An

Đã tìm được thủ phạm đập kính ô tô trong đêm ở Nghệ An

VOV.VN - Nguyễn Văn Sơn, trú tại phường Trường Vinh (Nghệ An) là thủ phạm dùng hung khí đập kính ô tô của một người người dân trú cùng phường.

Bắt đối tượng người nước ngoài đập kính hàng loạt ô tô trộm cắp tài sản
Bắt đối tượng người nước ngoài đập kính hàng loạt ô tô trộm cắp tài sản

Ngày 29/11, Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1 đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vị đập vỡ kính hàng loạt ô tô trộm cắp tài sản trong đêm.

Bắt đối tượng người nước ngoài đập kính hàng loạt ô tô trộm cắp tài sản

Bắt đối tượng người nước ngoài đập kính hàng loạt ô tô trộm cắp tài sản

Ngày 29/11, Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1 đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vị đập vỡ kính hàng loạt ô tô trộm cắp tài sản trong đêm.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật