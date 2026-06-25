Lý lịch bất hảo của đối tượng cầm dao chém vào kính nhiều ô tô đang đỗ ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Long (SN 1988, trú tại xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 23h ngày 22/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một người đàn ông cầm dao liên tục chém vào kính nhiều ô tô đang đỗ tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, thuộc địa bàn phường Tây Hồ.

Đối tượng Trần Văn Long. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp cùng Công an phường Tây Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Tại đây, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng, thu giữ 2 con dao gồm một dao phay và một dao gọt hoa quả, đồng thời đưa người này về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ việc là Trần Văn Long. Đáng chú ý, Long từng có tiền án về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận trước đó đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người không quen biết trong lúc hát karaoke. Do bực tức, đối tượng mang theo hai con dao đi tìm nhóm người trên để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, sau khi không tìm thấy những người liên quan, Long tiếp tục đi bộ dọc tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn hướng về đường Võ Chí Công.

Hàng loạt ô tô bị chém vỡ kính. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trong quá trình di chuyển, đối tượng đã dùng dao chém liên tiếp vào kính của nhiều xe ô tô đang đỗ ven đường, gây hư hỏng tài sản của người dân. Hành vi manh động diễn ra trong đêm khiến nhiều chủ phương tiện không khỏi hoang mang khi phát hiện xe bị đập phá.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Long để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định tại Khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh số lượng phương tiện bị hư hỏng, xác định các bị hại liên quan cũng như đánh giá giá trị tài sản thiệt hại để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những hệ lụy từ việc thiếu kiềm chế trong giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Chỉ vì bức xúc nhất thời, đối tượng đã có hành vi phá hoại tài sản của nhiều người không liên quan, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn.