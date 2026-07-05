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Mang kiếm rượt đuổi trên đường phố, 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự

Chủ Nhật, 17:11, 05/07/2026
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VOV.VN - Phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập với biểu hiện nghi vấn trên đường Láng, lực lượng Công an phường Láng, Hà Nội đã kiểm tra, thu giữ một thanh kiếm. Quá trình điều tra xác định nhóm này mang hung khí, lạng lách, đánh võng và truy đuổi một nhóm thanh niên khác.

Ngày 5/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Láng đã phát hiện, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

mang kiem ruot duoi tren duong pho, 3 doi tuong bi tam giu hinh su hinh anh 1
Các đối tượng bị công an tạm giữ

Theo cơ quan công an, trước đó trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác Công an phường Láng phát hiện 5 thanh thiếu niên tụ tập trước một quán nướng trên đường Láng có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một thanh kiếm và đưa toàn bộ nhóm về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường, đồng thời cầm theo hung khí để truy đuổi một nhóm nam thanh niên khác nhằm đánh nhau.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Tân Dũng (SN 2008), Nguyễn Xuân Bắc (SN 2008) và H.M.V. (SN 2010), cùng trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ.

mang kiem ruot duoi tren duong pho, 3 doi tuong bi tam giu hinh su hinh anh 2
Tang vật cơ quan công an thu giữ

Đối với 2 đối tượng dưới 16 tuổi, cơ quan công an đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục theo quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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