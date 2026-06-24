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Bắt giam 4 đối tượng dùng hung khí gây rối tại chợ hoa Quảng An, Hà Nội

Thứ Tư, 17:12, 24/06/2026
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VOV.VN - Ngày 24/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hồng Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực chợ hoa Quảng An.

Theo cơ quan Công an, khoảng 21h20 ngày 26/5/2026, tại khu vực chợ hoa Quảng An, phường Hồng Hà xảy ra vụ mâu thuẫn giữa một số đối tượng. Trong quá trình xô xát, các đối tượng đã sử dụng hung khí đuổi đánh, cãi chửi nhau, gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Hà đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình, đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

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Các đối tượng đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã triệu tập 4 đối tượng gồm: Hoàng Mạnh Tùng (SN 1992, trú tại đường Âu Cơ, phường Hồng Hà), Nguyễn Hắc Long (SN 1978, trú tại đường Âu Cơ, phường Hồng Hà), Trương Mạnh Thế (SN 2003, trú tại đường An Dương Vương, phường Hồng Hà) và Hà Văn Hùng (SN 1999, trú tại đường Âu Cơ, phường Hồng Hà).

Tang vật thu giữ gồm 1 dao chặt, 1 kéo cắt hoa và 1 tuýp sắt dài khoảng 90cm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Hồng Hà đã khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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