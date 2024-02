Manh mối tìm ra kẻ sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội

Vụ giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 14 tỷ đồng: Bắt thêm 3 bị can

VOV.VN - Liên quan đến vụ một giám đốc phòng giao dịch ngân hàng tại tỉnh Quảng Nam lừa đảo 14 tỷ đồng, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm ba bị can.