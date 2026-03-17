Mạo danh cơ sở khám chữa bệnh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Thứ Ba, 20:55, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một hộ kinh doanh quảng cáo là cơ sở khám chữa bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 50 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/11/2025, Công an TP.HCM đã phối hợp Sở Y tế Thành phố kiểm tra đối với hộ kinh doanh BN CENTER (địa chỉ 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP Thủ Đức cũ, TP.HCM) do bà Trần Thị Xuân (32 tuổi) đứng tên chủ hộ kinh doanh.

Quá trình điều tra xác định Hộ kinh doanh này do Lê Thị Thanh Giang (25 tuổi) làm chủ và nhờ Trần Thị Xuân đứng tên.

mao danh co so kham chua benh, lua dao chiem doat hon 2 ty dong hinh anh 1
Cơ quan cảnh sát khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Xuân.

BN Center đã chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook là Cơ sở khám chữa bệnh chuyên điều trị các bệnh về tóc, các bệnh về da đầu, có bác sỹ chuyên môn điều trị các bệnh về tóc, các bệnh về da đầu để thu hút khách hàng.

Tuy nhiên Hộ kinh doanh BN Center chưa được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, giấy xác nhận nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh.

Hộ kinh doanh BN Center không phải là cơ sở khám bệnh chữa bệnh, không có kỹ thuật viên được đào tạo về lĩnh vực y tế. Sau khi khách hàng đến điều trị các đối tượng tự xưng là bác sỹ, kỹ thuật viên, trợ lý bác sỹ tiến hành điều trị cho bệnh nhân thu tiền của khách hàng. Đến nay đã có 50 khách hàng đến cơ sở điều trị và thanh toán cho cơ sở số tiền 2.060.606.000 đồng nhưng không hiệu quả như cam kết đã làm đơn tố cáo gửi công an đề nghị làm rõ.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM xác định Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Xuân.

Riêng Lê Thị Thanh Giang do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng xử lý đối với các đối tượng còn lại và tiến hành xác minh thu hồi tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Giăng bẫy trúng thưởng hội chợ ở Tây Ninh, 21 người bị khởi tố

VOV.VN - Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố 21 bị can trong đường dây lừa đảo bằng hình thức bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ Hương Trầm. Nhóm đối tượng dàn dựng kết quả, dụ người chơi “tích điểm” để chiếm đoạt tiền. Vụ việc cho thấy thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, gây thiệt hại cho nhiều người dân.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, tạm giữ 30 đối tượng

VOV.VN - Ngày 11/3, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ Campuchia về Tây Ninh tiêu thụ trên nhiều địa phương với số lượng lớn.

