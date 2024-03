Mất 12 tỷ đồng khi tham gia Dropshipping

Công an TP. Hà Nội thông tin, mới đây đơn vị nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ bị lừa đảo số tiền rất lớn khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping qua ứng dụng “Supply Helper”.

Phần mềm lừa đảo “Supply Helper”

Cụ thể, Chị H. (trú tại Hà Nội) cho biết, có quen biết đối tượng giới thiệu bán hàng online và được khoe vừa lãi 80 triệu sau khi bán được 2 chiếc đồng hồ qua ứng dụng “Supply Helper” (đường dẫn https//web.supplyshopsb.com).

Thấy lợi nhuận lớn, chị H. đã tải ứng dụng này để kinh doanh.

Khi khách hàng đặt hàng, chị H. phải gửi lệnh thanh toán bằng USD trên ứng dụng và quy đổi thành tiền Việt Nam để chuyển cho các đối tượng. Sau khi khách hàng nhận được tiền, chị H. sẽ nhận lại được tiền gốc và 18% tiền lãi.

Đơn hàng đầu tiên, chị H. nạp 511,28 USD, lãi 61,35 USD. Chị nhận được đầy đủ tiền hàng và lãi. Sau đó, chị tiếp tục đặt 46 đơn hàng, rút được tiền của một số đơn hàng. Khi số tiền nạp mua đơn hàng là 12 tỷ đồng, các đối tượng đã chặn liên lạc với chị H. và không cho rút tiền. Lúc này chị H. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Liên quan đến vụ việc này, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo tình trạng lừa đảo khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping. Đây là hình thức bán lẻ, mà người bán không cần lưu trữ sản phẩm của mình trong kho. Thay vào đó, người bán chỉ cần chuyển các đơn hàng và chi tiết khách hàng mua sản phẩm tới nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng sản phẩm.

Đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh này để dụ dỗ nhiều nạn nhân tham gia, sau đó chiếm đoạt tiền của “người bán hàng”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, khuyến cáo: Người bán hàng online thận trọng, xác minh kỹ thông tin khi tham gia mô hình kinh doanh dropshiping và thực hiện giao dịch chuyển tiền. Thận trọng khi đứng trước cơ hội nhận được lợi nhuận lớn nhờ vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.