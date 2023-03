Mật phục bắt tội phạm ma túy tại biên giới Quảng Trị

Công an Hà Nội tập trung xử lý tội phạm ma túy dịp tết Quý Mão

VOV.VN - Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an Hà Nội đã đã điều tra, khám phá gần 500 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Riêng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã điều tra khám phá, xử lý hình sự 457 vụ.