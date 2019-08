Mâu thuẫn do tự ý dùng sạc điện thoại, một thanh niên bị đâm tử vong

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Đằng, sinh năm 1976, trú tại thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, Lạng Sơn về hành vi giết người.



Đối tượng Bùi Văn Đằng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 02/8/2019, Bùi Văn Đằng cùng 03 người khác uống rượu bia tại nhà ông Lương Văn Báo là cậu họ của Đằng ở cùng huyện.

Trong lúc uống rượu, Bùi Văn Đằng và Lục Thanh Tùng, sinh năm 1984, trú tại xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, Lạng Sơn có xảy ra mâu thuẫn vì Đằng tự ý dùng sạc điện thoại của Tùng. Do có sẵn men say trong người, không làm chủ được hành vi nên Đằng đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào vùng vai khiến Tùng mất máu cấp dẫn đến tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.