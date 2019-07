Kẻ truy giết người dã man ở chợ Trạm Tấu khai gì?

Khoảng 18h ngày 21/7, tại thị trấn Trạm Tấu (Yên Bái) đã xảy ra vụ giết người. Hung thủ là Trần Đình Khanh (SN 1973, cư trú tại tổ 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu) đã bị bắt giữ sau đó khoảng 4 tiếng đồng hồ.



Tại cơ quan công an, Trần Đình Khanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Khanh gây án do bực tức anh H.P.N (SN 1975, ở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu) do anh này thường xuyên có quan hệ gần gũi với vợ cũ của Khanh.

Đối tượng Trần Đình Khanh.

Theo lời khai của Khanh, vào thời điểm trên, đối tượng đến kiốt bán hàng của chị H. ở chợ gia súc huyện Trạm Tấu đâm anh N. Nạn nhân bỏ chạy ra phía sân chợ nhưng Khanh tiếp tục đuổi theo đâm nhiều nhát.

Sau đó, Khanh bỏ chạy, cất dao ở quán bán phở của mình và lẩn trốn tại khu vực nuôi nhốt gia súc trong chợ, đến khoảng 22h thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh H.P.N bị đâm 8 nhát dao dẫn đến tử vong, trong đó có nhát dao chí mạng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Đình Khanh về tội “Giết người” theo quy định tại điều 123 Bộ Luật hình sự./.