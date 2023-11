Mâu thuẫn khi nhậu, nam công nhân ở Bình Dương đánh chết đồng nghiệp

Điều tra vụ người đàn ông chết bất thường tại khu công nghiệp Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (30/10), Công an TP. Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ cái chết của người đàn ông sau khi nói chuyện với một người khác.