Một gia đình ở Hà Nội liên tục bị tạt chất bẩn, đập phá tài sản

Sáng 7/8, trao đổi với phóng viên VOV, một lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, cơ quan Công an huyện đang điều tra, làm rõ vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt liên tục ném chất bẩn, khóa cửa, đập phá camera an ninh tại nhà chị N.T.C (trú tại ngõ 1, xóm 5, thôn Võng Ngoại, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Gia đình chị N.T.C bị các đối tượng lạ mặt khóa cổng cản trở công việc làm ăn.

Theo phản ánh của chị C., vài tháng trở lại đây, gia đình chị luôn sống trong tâm trạng bất an, vì khoảng từ tháng 2-2023 năm đến nay, nhà chị đã hàng chục lần bị kẻ xấu tạt nhớt thải, lòng cá, phân lợn vào nhà.

Những đối tượng lạ mặt còn nhiều lần khóa cửa cổng cản trở công việc làm ăn của gia đình khiến chị nhiều lần phải nhờ người đến cắt khóa cổng để kịp bán rau lúc sáng sớm.

Nhiều lần gia đình phải nhờ người đến cắt khóa cổng để kịp bán rau lúc sáng sớm.

“Sau nhiều lần bị tạt chất bẩn, tôi hỏi con có vay mượn ngoài xã hội không thì cháu nói vay 10 triệu nhưng bị “cắt phế” chỉ nhận được 8 triệu và đến nay tiền tiền gốc và lãi đã là 18 triệu”, chị C. cho biết thêm.

Các đối tượng dán hình ảnh của con trai của chị C. ở ngõ ra vào.

Theo chị C., con chị vay mượn thì phải trả. Tuy nhiên, việc làm của những người lạ mặt đã đe dọa đến đời sống gia đình chị và những người xung quanh. “Nhiều lần bị đe dọa bất an, bị khóa cổng khiến rau hỏng thiệt hại mỗi chuyến vài triệu đồng nên để cho êm chuyện tôi đã gọi điện cho chủ nợ của con xin trả tiền gốc nhưng không được chấp nhận và sau đó hình thức đe dọa càng leo thang và manh động khiến con chị sợ hãi không dám về nhà”, chị C. mệt mỏi nói.

Gần đây nhất, con chị là cháu L.Q.M (SN 2004) bị những kẻ lạ mặt photo CMND dán ở nhiều nơi trong làng với nội dung đòi tiền. Cách đây ít ngày, nhóm thanh niên đi trên xe máy tiếp tục khóa cổng nhà rồi dùng hung khí bằng kiếm chém vỡ camera an ninh tại cổng nhà chị.