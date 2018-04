Một người đàn ông nghi bị giết trong lô cao su ​

Sáng ngày 6/4, bảo vệ Nông trường cao su Thái Hiệp (thuộc xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai) phát hiện một người đàn ông nằm chết dưới mái hiên kho của nông trường nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua công tác xác minh, khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định, nạn nhân là ông Phạm Anh Hải (55 tuổi, ngụ ấp 2, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) nằm chết với nhiều vết thương còn dính máu trên người. Lần theo vết máu còn vương vãi tại hiện trường, công an phát hiện bên cạnh đường lô cao su cách thi thể ông Hải khoảng hơn 1km có nhiều vết cày, máu cũng vương vãi khắp nơi. Người dân hiếu kỳ vây quanh khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Kiểm tra quanh khu vực này, công an phát hiện chiếc nhẫn vàng, đồng hồ đeo tay của ông Hải rơi tại đây. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của cơ quan công an, sợi dây chuyền vàng trên cổ ông Hải đã không còn. Ngoài số vật dụng nói trên, tại đây cơ quan công an còn phát hiện một chiếc bình thủy đã bị vỡ và còn dính đầy máu. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân nghi vấn bị sát hại

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, ông Hải đi đám giỗ ở một nhà dân trong xã. Đến tối cùng ngày, ông Hải đi bộ về nhà, nhưng sau đó mọi người phát hiện ông này gặp nạn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Long Thành để điều tra làm rõ vụ việc./.