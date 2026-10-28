Mr Hunter Lê Khắc Ngọ khai về quá trình làm "diễn giả" cho đường dây của Mr Pips

Từ cô sinh viên cao đẳng đến trưởng nhóm sale lừa đảo

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử Mr Pips Phó Đức Nam, Shark Bình, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng 185 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỷ dưới "vỏ bọc" đầu tư chứng khoán quốc tế, đầu tư tài chính.

Bị cáo đầu tiên được HĐXX gọi lên xét hỏi là Lý Thị Khuyến (SN 1998, quê Tuyên Quang, là trưởng nhóm sale trong đường dây Mr Pips). Khuyến khai quá trình là sinh viên đang học tại một trường cao đẳng về y dược đã tìm hiểu và xin vào làm tại văn phòng của Mr Pips để kiếm thêm thu nhập.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và các bị cáo tại phiên tòa.

Quá trình làm việc, Khuyến được giao chăm sóc khách hàng, gọi điện dụ dỗ, dẫn dụ nhà đầu tư vào những sàn ảo do Mr Pips và Mr Hunter lập ra. Do dẫn dụ tốt, lừa được hàng chục nạn nhân nên Lý Thị Khuyến dần được nâng từ nhân viên lên trưởng nhóm (Leader) về sale của đường dây Mr Pips.

Khi chủ tọa hỏi bị cáo nhận những thông tin từ cấp trên để truyền đạt đến cho các bị hại, bị cáo có nghĩ rằng đó là những thông tin thật không, Khuyên trả lời: "Có ạ, khi được cấp trên cung cấp thông tin, bị cáo nghĩ đó là sự thật".

Theo lời khai của bị cáo tại tòa, đường dây của Mr Pips trả lương cho bị cáo qua tài khoản ngân hàng với số tiền "lương cứng" là 6,5 triệu một tháng, cộng thêm phần trăm "hoa hồng" cho mỗi lần lừa nạn nhân thành công là 1% đến 2%. Sau này khi bị cáo Khuyến được thăng chức lên trưởng nhóm, số tiền "hoa hồng" cũng được cộng thêm 1,5%.

Chủ tọa xét hỏi về số lượng nạn nhân mà bị cáo Khuyến đã mời gọi thành công để tham gia đầu tư vào đường dây lừa đảo, Khuyến khai: "Bị cáo không nhớ chính xác, khoảng 15 -20 nhà đầu tư". Ở vụ án này, Lý Thị Khuyến bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần.

Mr Hunter khai về hành trình làm việc với Phó Đức Nam

Tiếp đó, HĐXX đã tiến hành xét hỏi Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, là một trong những bị cáo chủ chốt của vụ án. Tại tòa, bị cáo Lê Khắc Ngọ khai, quen biết Phó Đức Nam từ năm 2017 khi cả hai cùng làm về chứng khoán, đầu tư Forex. Quá trình đó, Ngọ dành thêm thời gian tìm hiểu về thị trường chứng khoán Mỹ, quốc tế.

Tháng 4/2019, Mr Hunter bắt đầu làm việc cùng với Phó Đức Nam. Ban đầu, bị cáo vào làm diễn giả online, cùng với Nam tư vấn chứng khoán quốc tế trực tuyến (qua Zoom).

Sau đó, từ tháng 10/2019, Ngọ lên làm quản lý văn phòng cho các công ty của Phó Đức Nam, làm việc tại số 28 Nguyễn Cơ Thạch (phường Từ Liêm, Hà Nội). Tính đến thời điểm bị bắt giữ vào tháng 10/2025, Ngọ quản lý tổng cộng khoảng 16 văn phòng tại Hà Nội. Về số vàng hơn 142 kg được lực lượng chức năng thu giữ của Lê Khắc Ngọ, bị cáo cho biết đây là số tiền "hoa hồng" mà công ty đã chi trả cho mình, thay vì chi trả bằng tiền mặt thì đã quy đổi ra vàng.

Vụ án được xét xử theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Theo Lê Khắc Ngọ, trong quá trình làm việc cho Phó Đức Nam, Ngọ biết các sàn giao dịch chứng khoán liên quan đến hệ thống của Nam không được cấp phép tại Việt Nam. "Tuy nhiên, bị cáo nghĩ bản thân chỉ là diễn giả, chia sẻ các kiến thức về đầu tư chứng khoán và chỉ chia sẻ online" - Ngọ khai.

Theo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, từ lúc lên làm quản lý văn phòng, Ngọ thấy quy trình làm việc của hệ thống do Phó Đức Nam tạo lập đã có sẵn từ trước. Cụ thể, đối với các nhà đầu tư (bị hại), họ nạp tiền vào sàn chứng khoán do các nhân viên tư vấn của Nam hướng dẫn.

Theo lời khai của Ngọ, khi bị cáo vào làm quản lý văn phòng, thấy sàn giao dịch chứng khoán của Nam đã kết nối sẵn với ví điện tử Ngân Lượng. Do đó, khi nhà đầu tư nạp tiền, thì tiền sẽ vào ví điện tử này. Tuy nhiên, Ngọ chỉ nắm bắt thông tin đến bước này. Còn từ sau khi tiền vào ví Ngân Lượng, bị cáo Ngọ không rõ dòng tiền tiếp tục lưu thông ra sao.

"Vậy bị cáo có biết vì sao mình có biệt danh là Hunter không?”, chủ tọa truy vấn. Trả lời Hội đồng xét xử, Lê Khắc Ngọ nói không biết và khai khoảng tháng 5/2024, Isik Uran (SN 1984, ở Thổ Nhĩ Kỳ) yêu cầu Ngọ và Nam lập kênh TikTok, Facebook để hoạt động.

Sau đó, việc lập và quản lý các kênh mang tên "Mr Hunter" được bộ phận chăm sóc khách hàng đảm nhận. Bản thân Ngọ không biết về việc quản lý các kênh, dù hình ảnh và thông tin của Ngọ được sử dụng trên các kênh. Lê Khắc Ngọ cũng khai không biết ý nghĩa tiếng Việt của từ "Hunter", chỉ nghĩ từ này dịch ra là "Thợ săn".

Nói về cáo buộc là đồng phạm của Phó Đức Nam, bị cáo Ngọ thừa nhận bản thân đã nhận thức được sai phạm, dùng 142 kg vàng bị thu giữ để khắc phục hậu quả và hỗ trợ một số bị cáo khác khắc phục hậu quả vụ án. Mr Hunter cũng mong muốn được định giá lại số vàng theo giá trị hiện nay, tương đương khoảng 600 tỷ đồng, để quy đổi thành tiền nộp khắc phục hậu quả.