Mua đất nông nghiệp chờ giải tỏa rồi “vẽ” dự án phân lô bán nền để lừa đảo

Sáng 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Tân (42 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Đức Tân

Trước đây, Tân có mua khoảng 600 m2 đất nông nghiệp của một người dân tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ với giá 140 triệu đồng. Do đất này nằm trong quy hoạch khu sinh thái cấy ghép mô của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng nên mục đích Tân mua là để canh tác, làm trang trại trồng nấm rơm cho đến khi giải tỏa thì được nhận tiền đền bù.

Đầu tháng 3/2021, Nguyễn Đức Tân có nói với ông M.V.T (thường trú Đà Nẵng) mình có lô đất 600 m2, dự định sẽ làm đường rộng 5m và phân ra 6 lô đất (mỗi lô 100 m2), nếu ông T. mua thì Tân bán với giá 280 triệu đồng/1 lô (tổng cộng là 1,68 tỷ đồng).

Khi ông T. đồng ý mua và đặt cọc 900 triệu đồng, Tân hẹn đến ngày 18/7/2021 sẽ hoàn thành việc làm đường, phân lô, làm thủ tục chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng đất cho ông T.

Sau vài lần lỡ hẹn, nhận thấy Tân có nhiều dấu hiệu bất thường, ông T. tìm hiểu thì phát hiện lô đất này nằm trong dự án nên không thể phân lô, bán nền được. Ông T. nhiều lần yêu cầu Tân trả lại tiền nhưng không có kết quả nên làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.