Bắt giữ đối tượng lập facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, từ đầu tháng 10/2023, qua phản ánh của người dân về đối tượng có hành vi lừa đảo qua mạng kết hợp với công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định và lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lê Thanh Tuấn, sinh năm 1989, thường trú xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, hiện sinh sống tại tổ 3, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng Lê Thanh Tuấn.

Lực lượng chức năng đã làm rõ: Đối tượng này đã tạo các tài khoản facebook tương đồng với tên các tài khoản ngân hàng không chính chủ được mua trên mạng. Sau đó, Tuấn sử dụng các tài khoản facebook này tự xưng là người dân ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn và đăng tải nhiều bài viết về việc cần chuyển đổi nghề kinh doanh nên thanh lý đồ điện, đồ gia dụng và các tài sản khác với giá rẻ vào các hội nhóm trên mạng xã hội.

Với chiêu thức này, Tuấn đã lừa nhiều người đặt mua và chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản do Tuấn cung cấp. Sau đó, để tránh bị phát hiện của cơ quan chức năng, Tuấn thường xuyên đổi tên và hình đại diện Facebook giả mạo, đổi số điện thoại, chặn tương tác đối với những người đã nhắn tin qua tài khoản Facebook từ trước và chỉ online khi tạo các bài viết lừa đảo.

Hiện tại, đối tượng đã được đưa về Công an tỉnh Bắc Kạn để tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, Lê Thanh Tuấn đã có một số tiền án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.