Mua ma tuý về tổ chức sinh nhật bị bắt ngay trên đường

Cụ thể, hồi 22h30 ngày 29/12 tại Km 114 QL 18 (Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh) tổ công tác của đội TTKS số 2 do Đại uý Nguyễn Xuân Tiến làm tổ trưởng kiểm tra xe ô tô con 04 chỗ biển số 16N - 6409 do Phùng Văn Huy (sinh năm 1991), trú tại tổ 10 Nam Hải, Hải An, Hải Phòng điều khiển theo hướng Hải Phòng - Hạ Long.

Chiếc xe 4 chỗ mang BKS 16N 6409 do Phùng Văn Huy điều khiển

Trên xe có 4 người gồm Đinh Thị Ngọc Hà (sinh năm 1989) trú tại Thái Bình; Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1997), Phùng Thị Ngọc (sinh năm 1989), Đoàn Thị Nhẫn (sinh năm 1985) cùng trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ của Phùng Văn Huy 1 gói thuốc lá bên trong có chứa 3 túi nilon màu trắng kích bên trong có chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma tuý đá) có trọng lượng khoảng 3g; 10 viên nén hình trụ tròn màu trắng xám, một mặt của mỗi viên có in hình biểu tượng $.

Tang vật cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ

Theo lời khai của Phùng Văn Huy, số ma tuý trên Huy mua về để tổ chức sinh nhật. Tổ công tác đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu bàn giao cho công an thành phố Hạ Long tiếp tục điều tra xử lý.

*** Cũng trong ngày 31/12, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 1 đối tượng vận chuyển 11 cá thể tê tê không rõ nguồn gốc.

Vào hồi 03h20 ngày 30/12 tại Km 142 QL 18 ( Cẩm Phả- Quảng Ninh) tổ TTKS thuộc đội TTKS số 2 (Công an Quảng Ninh) kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 37V-3010 do lái xe Nguyễn Hải An (sinh năm1973), trú tại thành phố Vinh (Nghệ An) điều khiển đi hướng Hạ Long - Móng Cái, phát hiện trên xe có vận chuyển 3 thùng xốp màu trắng, bên trong có 11 cá thể tê tê trong tình trạng đã chết, có tổng trọng lượng là 27kg.

Xe khách chở 11 cá thể tê tê bị CSGT (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện

Qua lời khai của lái xe, số hàng trên là của khách trên xe có tên là: Trần Văn Dũng (sinh năm1992), trú tại xóm 11, Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An. Tại thời điểm kiểm tra, anh Trần Văn Dũng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến số hàng hoá nói trên. Tổ công tác đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao Công an thành phố Cẩm Phả xử lý theo chức năng.

Được biết, tội phạm về buôn bán và vận chuyển tê tê trái phép, với số lượng từ 1 – 6 cá thể có thể phải đối diện với mức phạt từ 500 triệu đồng – 2 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 1 – 5 năm. Mức hình phạt tù tăng lên 5 – 10 năm với số lượng từ 7 – 10 cá thể và từ 10 – 15 năm với số lượng trên 10 cá thể tê tê./.

