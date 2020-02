Mượn điện thoại tài xế xem ôm gọi cho gia đình rồi chiếm đoạt

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Anh Quân (SN 1995, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Anh Quân tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 22h tối ngày 6/2, Công an phường Văn Chương, quận Đống Đa nhận được trình báo của anh T (trú tại quận Hai Bà Trưng; là xe ôm công nghệ grab) về việc bị một đối tượng chiếm đoạt chiếc điện thoại nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 7 tại ngõ Lương Sử C.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Văn Chương đã khẩn trương rà soát, xác minh, bắt giữ đối tượng gây án trong đêm.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Trần Anh Quân (SN 1995) trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

Do cần tiền tiêu xài, Quân đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của lái "xe ôm" grab. Đối tượng đã đặt "xe ôm” grab từ ngõ Lương Sử C đi đến đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Khi đến nơi, Quân đã yêu cầu lái xe chở về vị trí cũ.

Tại ngõ Lương Sử B, lợi dụng lúc đêm khuya, vắng người qua lại, Quân đã hỏi mượn chiếc điện thoại của lái xe ôm để gọi về cho gia đình. Khi lái xe vừa đưa chiếc điện thoại, thì Quân đã lấy chiếc điện thoại đó và bỏ chạy. Ngay sau đó, Quân đã bị Công an phường Văn Chương bắt giữ.

Theo hồ sơ, Quân có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.