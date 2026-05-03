中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng ở Ninh Bình: Chính quyền địa phương lên tiếng

Chủ Nhật, 16:13, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến đoạn clip nam sinh lớp 9 bị nhóm học sinh khối lớp 7 hành hung gây xôn xao dư luận, lãnh đạo phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo đồng phục mùa đông xanh - trắng bị một học sinh khác dùng vật giống thắt lưng đánh liên tiếp vào người và em này chỉ biết giơ tay lên đỡ.  

Khi nạn nhân có phản ứng chống trả, lập tức nhiều học sinh khác xông vào, cùng tham gia đánh hội đồng.

Dù đã ôm đầu bỏ chạy, nam sinh vẫn bị nhóm này đuổi theo tiếp tục đánh liên tiếp. Toàn bộ sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh xung quanh, song không có ai đứng ra can ngăn.

nam sinh lop 9 bi danh hoi dong o ninh binh chinh quyen dia phuong len tieng hinh anh 1
Nam sinh lớp 9 bị nhóm học sinh đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước hành vi bạo lực học đường, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Duy Tiên xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn vào chiều 24/4. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nạn nhân là học sinh lớp 9, còn nhóm tham gia đánh thuộc khối lớp 7.

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh, làm việc với các bên liên quan. Đồng thời, địa phương cũng phối hợp với gia đình, nhà trường để thăm hỏi, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của học sinh bị đánh.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: bạo lực học đường Ninh Bình Duy Tiên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Các trường học lúng túng xử lý hành vi bạo lực học đường vì "vướng" Thông tư 19
Các trường học lúng túng xử lý hành vi bạo lực học đường vì "vướng" Thông tư 19

VOV.VN - Giáo viên cho rằng, khi Thông tư 19 coi xin lỗi là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh tiểu học, viết bản kiểm điểm là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh THCS và THPT thì trên thực tế nhà trường đã hoàn toàn không còn bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với học sinh.

Các trường học lúng túng xử lý hành vi bạo lực học đường vì "vướng" Thông tư 19

Các trường học lúng túng xử lý hành vi bạo lực học đường vì "vướng" Thông tư 19

VOV.VN - Giáo viên cho rằng, khi Thông tư 19 coi xin lỗi là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh tiểu học, viết bản kiểm điểm là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh THCS và THPT thì trên thực tế nhà trường đã hoàn toàn không còn bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với học sinh.

Đừng để bạo lực học đường trở thành “bình thường”
Đừng để bạo lực học đường trở thành “bình thường”

VOV.VN - Từ một mâu thuẫn nhỏ, nam sinh lớp 11 tại TP.HCM bị đánh hội đồng đến mức nhập viện, cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến đáng lo. Khi những xung đột vụn vặt dễ dàng leo thang thành hành vi nguy hiểm, câu hỏi đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai và làm sao ngăn chặn từ gốc.

Đừng để bạo lực học đường trở thành “bình thường”

Đừng để bạo lực học đường trở thành “bình thường”

VOV.VN - Từ một mâu thuẫn nhỏ, nam sinh lớp 11 tại TP.HCM bị đánh hội đồng đến mức nhập viện, cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến đáng lo. Khi những xung đột vụn vặt dễ dàng leo thang thành hành vi nguy hiểm, câu hỏi đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai và làm sao ngăn chặn từ gốc.

Hưng Yên siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, không để “lọt” bạo lực học đường
Hưng Yên siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, không để “lọt” bạo lực học đường

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Hưng Yên siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, không để “lọt” bạo lực học đường

Hưng Yên siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, không để “lọt” bạo lực học đường

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật