Nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng ở Ninh Bình: Chính quyền địa phương lên tiếng

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo đồng phục mùa đông xanh - trắng bị một học sinh khác dùng vật giống thắt lưng đánh liên tiếp vào người và em này chỉ biết giơ tay lên đỡ.

Khi nạn nhân có phản ứng chống trả, lập tức nhiều học sinh khác xông vào, cùng tham gia đánh hội đồng.

Dù đã ôm đầu bỏ chạy, nam sinh vẫn bị nhóm này đuổi theo tiếp tục đánh liên tiếp. Toàn bộ sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh xung quanh, song không có ai đứng ra can ngăn.

Nam sinh lớp 9 bị nhóm học sinh đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước hành vi bạo lực học đường, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Duy Tiên xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn vào chiều 24/4. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nạn nhân là học sinh lớp 9, còn nhóm tham gia đánh thuộc khối lớp 7.

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh, làm việc với các bên liên quan. Đồng thời, địa phương cũng phối hợp với gia đình, nhà trường để thăm hỏi, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của học sinh bị đánh.