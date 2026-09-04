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Nam thanh niên 17 tuổi từ Hà Tĩnh ra Nghệ An lấy trộm 2 xe máy

Thứ Sáu, 08:56, 04/09/2026
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VOV.VN - Công an phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh vừa làm rõ một nam thanh niên liên quan đến 2 vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, với tổng trị giá tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, ngày 3/9, Công an phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Chí Nhật (sinh ngày 11/11/2009, trú tại TDP Thạch Môn, phường Trần Phú) có nhiều biểu hiện bất minh.

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Đối tượng Nguyễn Chí Nhật và tang vật liên quan. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo Công an phường Trần Phú, Nhật thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, tụ tập cùng một số thanh thiếu niên trên địa bàn và sử dụng xe máy không chính chủ.

Trước những dấu hiệu trên, Công an phường Trần Phú phối hợp Công an xã Cẩm Xuyên và Công an xã Cẩm Bình triệu tập Nguyễn Chí Nhật để làm việc, xác minh.

Qua đấu tranh, Nguyễn Chí Nhật khai nhận, từ đầu tháng 7/2026 đến nay đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy nhãn hiệu Wave Alpha tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Tổng trị giá tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Công an phường Trần Phú đã lập hồ sơ ban đầu, thu giữ các vật chứng liên quan và bàn giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng cho Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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