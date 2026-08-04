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Khởi tố 3 đối tượng ở Hà Tĩnh ra Nghệ An trộm cắp xe máy

Thứ Ba, 15:46, 04/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng trú tại Hà Tĩnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm này bị xác định gây ra 2 vụ trộm xe mô tô tại Nghệ An rồi đưa các phương tiện về Hà Tĩnh.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, trước đó Công an phường Thành Vinh tiếp nhận tin báo của người dân về vụ mất trộm xe mô tô Honda Wave Alpha mang biển kiểm soát 37AB-260.XX xảy ra tại khu vực đường Lý Thường Kiệt.

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Nhóm đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan Công an. (Công an Nghệ An).

Qua điều tra, rà soát, lực lượng công an nhận định các đối tượng sau khi gây án đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn, có dấu hiệu là nhóm tội phạm hoạt động lưu động, liên tỉnh. Công an phường Thành Vinh đã tập trung rà soát hệ thống camera an ninh, truy vết hướng di chuyển của các đối tượng và phương tiện bị chiếm đoạt, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh xác minh các đối tượng nghi vấn.

Quá trình điều tra xác định nhóm thực hiện hành vi trộm cắp gồm N.C.H. (SN 2008), H.V.P. (SN 2009) và H.V.T.V. (SN 2010), cùng trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài vụ trộm xe xảy ra tại phường Thành Vinh, nhóm này còn bị làm rõ đã thực hiện thêm một vụ trộm xe mô tô khác tại phường Trường Vinh.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/7/2026, Công an phường Thành Vinh triệu tập N.C.H., H.V.P. và H.V.T.V. đến làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, khoảng 23h ngày 10/7/2026, cả ba điều khiển xe máy từ xã Thạch Hà sang các phường trung tâm tỉnh Nghệ An với mục đích tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 0h30 ngày 11/7, khi đi qua trước số nhà 71 đường Lý Thường Kiệt, phường Thành Vinh, phát hiện một xe Honda Wave Alpha màu xanh dựng trên vỉa hè, không có người trông coi, nhóm đối tượng đã lấy trộm.

Sau khi chiếm đoạt chiếc xe, các đối tượng đưa đến khu vực vắng người, can thiệp hệ thống điện để khởi động rồi điều khiển về Hà Tĩnh. Trên đường đi, nhóm này tháo biển kiểm soát và vứt bỏ nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tiếp đó, đêm 12/7/2026, H.V.T.V. và H.V.P. tiếp tục quay lại Nghệ An. Khoảng 23h30, khi đến khu vực nhà trọ tại số 155 đường Nguyễn Thiếp, phường Trường Vinh, phát hiện một xe Honda Wave Alpha màu trắng mang biển kiểm soát 37AB-593.XX để tại tầng 1, không có người trông coi, hai đối tượng đã lấy trộm rồi đưa về Hà Tĩnh. Sau khi lấy được xe, các đối tượng tiếp tục tháo, vứt bỏ biển kiểm soát và sử dụng phương tiện làm phương tiện đi lại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng về tội "Trộm cắp tài sản" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Bá Thăng/VOV.VN
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