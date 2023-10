Nam thanh niên thản nhiên lấy trộm tài sản từ quầy lễ tân vắng người

Lợi dụng mưa bão và sở hở của người dân để trộm cắp tài sản

VOV.VN - Lợi dụng tình hình mưa lũ phức tạp và sơ hở của người dân, đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xe máy. Tuy nhiên chỉ sau ít giờ gây án, đối tượng bị Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam truy xét, bắt giữ.