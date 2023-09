"Ném bé trai 4 tuổi xuống sông là hành vi độc ác, không còn tính người"

Liên quan đến vụ cháu bé 4 tuổi rơi từ cầu Tôn Đức Thắng (phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) xuống sông, lực lượng chức năng đã xác định, Huỳnh Hồng Hải, 40 tuổi, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang là người ném cháu bé này từ trên cầu xuống sông. Sáng 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Hải về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Huỳnh Hồng Hải tại cơ quan công an

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Gia (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích, hành vi ném bé K xuống sông của Hải là hành vi vô cùng độc ác, không còn tính người, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của trẻ em, việc bé K. được cứu, không bị tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của Hải.

Luật sư Tuấn cho rằng, từ các thông tin ban đầu liên quan đến sự việc, hành vi của Hải có thể cấu thành tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo đó, hành vi của Hải gây ảnh hưởng đến tính mạng của cháu bé (dưới 16 tuổi) nên có thể Hải sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 Điều 123 với hành vi giết người dưới 16 tuổi. Hành vi này có thể bị xử phạt với mức hình phạt thấp nhất là 12 năm tù, mức hình phạt cao nhất được áp dụng là tù chung thân hoặc tử hình.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến hành vi tàn ác này, luật sư Tuấn cho biết, có thể xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân đối tượng khi muốn nối lại quan hệ tình cảm với mẹ bé K. hoặc Hải thù hằn vì việc chị V. đã kết hôn và có con với người khác. Đồng thời, cũng xuất phát từ sự kém hiểu biết, kém kiềm chế của bản thân đối tượng nên đối tượng đã có hành vi không đúng đắn là ném bé K xuống sông gây ảnh hưởng đến tính mạng của cháu bé.

Hiện trường vụ cháu bé bị ném xuống sông

Vì vậy, hành vi này của Hải cần được lên án và xử lý nghiêm minh để tránh các trường hợp tương tự xảy ra.

"Trên đây là nhận định ban đầu về tội phạm mà Hải thực hiện, để xác định cụ thể đối tượng Hải phạm tội gì, chế tài hình phạt như thế nào cần đợi kết luận từ phía cơ quan điều tra có thẩm quyền" - luật sư Tuấn phân tích.

Từ vụ việc này, theo luật sư Tuấn có thể thấy rằng, hiện nay, có rất nhiều vụ án xâm phạm nghiêm trọng tới quyền trẻ em, đặc biệt là quyền sống của trẻ em, do vậy mỗi người cần trang bị đầy đủ kiến thức cũng như cảnh giác để tránh các trường hợp tương tự xảy ra.

Trước đó, vào khoảng 11h, ngày 11/9, 1 nam thanh niên đứng trên cầu Tôn Đức Thắng ném cháu bé khoảng 4 tuổi xuống sông Long Xuyên, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cháu bé may mắn được ông Bùi Ngọc Thọ (SN 1960, trú tại phường Thới Long, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) cùng anh Bùi Hữu Thành (SN 1984, con trai ông Thọ) đang điều khiển ghe chở lúa từ hướng xã Mỹ Khánh ra Sông Hậu, kịp thời phát hiện cứu vớt cháu bé an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Long Xuyên, đã vào cuộc điều tra xác minh đối tượng ném cháu bé; đồng thời báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 5 giờ truy xét nóng, đến 16h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Huỳnh Hồng Hải (sinh năm 1983, trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang lẩn trốn tại khu vực phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên.

Kết quả điều tra bước đầu xác đinh: Huỳnh Hồng Hải có quan hệ tình cảm yêu thương với T.T.V (sinh năm 1991, trú tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) một thời gian rồi chia tay nhau. Đến năm 2018, V. lấy chồng và sinh được bé trai tên K (sinh năm 2019) nhưng V. vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải.

Ngày 10/9/2023, Hải điện thoại mời V. xuống nhà Hải ăn đám giỗ nên V. đưa con đi cùng. Đến khoảng 10h30 ngày 11/9, V. kêu Hải chở bé K. đi chơi. Hải chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng (đoạn thuộc phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) rồi ném bé xuống sông.