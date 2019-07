Nếu không quản lý dung môi, sẽ có thêm nhiều xăng giả kiểu Trịnh Sướng

Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu. Đường dây này đã dùng 4.200 tỉ đồng mua dung môi để tạo ra khoảng 350 triệu lít xăng giả.

Đại gia Trịnh Sướng. Ảnh: Zing

Tính đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 28 bị can về tội sản xuất và buôn bán xăng giả. Từ 1/1/2017 đến nay, số tiền các đối tượng dùng để mua dung môi, các chất làm tăng chỉ số octan là 4.200 tỉ đồng, khoảng 350 triệu lít xăng giả đã được sản xuất và bán ra thị trường ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. (Trong khi đó, theo lời khai ban đầu là gần 19 triệu 500 nghìn lít, thu lợi 135 tỉ đồng). Đến nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 3 triệu 200 nghìn lít dung dịch các loại.



Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, sau khi Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả, hiện ở một số tỉnh, thành tồn kho rất nhiều dung dịch có thể dùng để sản xuất xăng giả. Ban chỉ đạo làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về vấn đề quản lý các dung môi này. Hiện nay, đang có "khoảng trống" về quy định quản lý mục đích sử dụng, hạn mức, hạn ngạch nhập khẩu các dung môi, có thể dùng để sản xuất xăng dầu giả. Nếu không quản lý được, sau vụ Trịnh Sướng sẽ có người khác tiếp tục chế xăng giả. Các địa phương đã bắt rất nhiều nhưng chỉ xử lý được hành chính.

Tại cuộc làm việc chiều qua (18/7) với tỉnh Đắc Nông, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cho rằng: việc kiểm soát chất lượng xăng dầu, kế hoạch kiểm tra theo định kỳ là cần thiết nhưng khi có nghi ngờ thì phải nắm để phối hợp với các đơn vị xử lý kịp thời; Phải rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.