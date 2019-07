Đường dây kinh doanh xăng giả của Trịnh Sướng: Bắt giữ bị can thứ 28

Liên quan đến đường dây kinh doanh xăng giả của Trịnh Sướng (ảnh), cơ quan công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can thứ 28 - bà Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1976, ngụ Phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả". (Ảnh: Công an cung cấp)