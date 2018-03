Ngăn chặn 7 người nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh đánh bạc

Ngày 19/3, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh lực lượng chức năng đã bàn giao cho Công an thành phố Móng Cái điều tra 7 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm cách sang Campuchia đánh bạc.

Nhóm khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị lập biên bản tại Trạm Liên hợp km 15. Ảnh: QTV

Trước đó, ngày 15/3, lực lượng chức năng của Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh phát hiện 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới thuộc thành phố Móng Cái trên xe khách 14B-01732 chạy tuyến Móng Cái - Hạ Long vào làm thủ tục khai báo tại trạm kiểm soát liên hợp.

Theo khai nhận ban đầu, 7 người mang quốc tịch Trung Quốc này được ông Ngô Vương (trú tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) và bà Huỳnh Ngọc Tuyền (trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức đưa vào Việt Nam rồi di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để sang Campuchia đánh bạc.

Vụ việc đã được Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến, thành phố Móng Cái lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao cho Công an thành phố Móng Cái điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.