4 người Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam mở tài khoản ngân hàng lừa đảo

Chiều 2/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa bắt giữ 4 người nước ngoài và 5 người Việt Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên - Huế, nơi các đối tượng rút tiền. (Ảnh: An ninh Tiền tệ và Truyền thông)

Trước đó, ngày 1/1 Đại tá Phan Minh – Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang điều tra một nhóm đối gồm 4 đối tượng người Đài Loan và 5 người Việt Nam đến địa bàn TP Huế mở nhiều tài khoản ngân hàng và có dấu hiệu lừa đảo.

Trước đó, khoảng 15h ngày 27/12, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Thiết (30 tuổi, trú tại xã Kỳ Hòa, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng với đối tượng Lin Hung Yu (40 tuổi, quốc tịch Đài Loan) đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên - Huế (có trụ sở tại 41 Hùng Vương, TP Huế) để Thiết làm thủ tục rút 355,7 triệu đồng tại quầy giao dịch.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Thiết bỏ toàn bộ số tiền rút được vào túi xách do Lin Hung Yu đưa. Khi Thiết đang giao lại túi xách đựng tiền cho Lin Hung Yu thì lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ đưa về trụ sở.

Đồng thời, cơ quan công an triệu tập thêm 3 người Đài Loan và 4 người Việt Nam khác đang chờ cạnh ngân hàng đến để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng TU TSAN CHANG (20 tuổi), LIN HUNG YU (40 tuổi), CHEN CHING FEN (23 tuổi) và KO CHIH CHIANG (26 tuổi, đều mang Quốc tịch Đài Loan, nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng tháng 8 đến tháng 12/2017.

Các đối tượng người Việt Nam bị triệu tập gồm Trần Văn Thiết (quê ở Hà Tĩnh), Nguyễn Đăng Thăng và Đỗ Văn Dũng (cùng trú xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Trung Thông (trú xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội), Phạm Văn Sửu (trú xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận, được một người ở Đài Loan thuê qua Việt Nam tìm người Việt Nam mở tài khoản tại các ngân hàng sau đó gửi thông tin về chủ thẻ cho đầu mối ở Đài Loan.

Khi có tiền chuyển đến tài khoản, các đối tượng sẽ đi cùng chủ thẻ đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền rồi gửi vào tài khoản khác theo yêu cầu của đầu mối ở Đài Loan.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh công an đang điều tra, gọi điện đến các bị hại và yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào một tài khoản khác mà chúng mới mở để rút và chiếm đoạt.

Xác minh tài khoản 55110000711… tại ngân hàng BIDV chi nhánh Huế, cơ quan công an xác định 355,7 triệu đồng là do chị Lưu Thị Th. (trú phường Thanh Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội) đã nộp vào.

Trong đơn trình báo, chị Th. cho biết, chiều 26/12, có một người điện thoại vào máy điện thoại máy bàn công ty Cổ phần Steel Work (ở phố Lạc Trung, Hà Nội) nói công ty chị Th. nợ cước điện thoại 8.930.000 đồng, nếu thắc mắc nhấn phím “0” gặp tổng đài viên.

Chị Th. nhấn phím “0” gặp một người tên Đạt. Chị Th. nói Công ty không nợ tiền cước thì Đạt yêu cầu chị đọc họ tên, số điện thoại, số CMND của chị Th. và tài khoản của công ty để Đạt kiểm tra.

Sau đó, Đạt nói chị Th. đã bị đối tượng xấu lấy cắp thông tin. Đạt đã nối máy miễn phí đến cơ quan công an để giúp đỡ cho chị Th.

Chị Th sau đó được nối máy gặp anh P.T.A. xưng là công an, người này nói đã bắt được 02 đối tượng khai ra chị Th. lập 1 tài khoản tại ngân hàng Bắc Á Bank và đã bán lại cho một người khác 200 triệu đồng.

Người này đã dùng tài khoản của chị để giao dịch và chị Th được chia tiền phí lên đến 6,8 tỷ đồng, yêu cầu chị phải thành khẩn khai báo nếu không công an sẽ bắt tạm giam.

T.A sẽ cho chị Th. tại ngoại nhưng chị phải nộp số tiền chị có trong các tài khoản để công an xác minh, nếu đúng là tiền không liên quan thì sẽ trả lại.

Trước lời đe dọa của T.A, chị Th. đã rút 3 sổ tiết kiệm tổng cộng là 155.909.638 đồng và 200 triệu đồng từ ngân hàng Đông Á Bank đến ngân hàng BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng và chuyển tiền vào số tài khoản do Thiết mở.

Video: Lật tẩy thủ đoạn giả danh công an lừa đảo khiến nhiều người sập 'bẫy'

Được biết, nhóm đối tượng lừa đảo này tiến hành các hoạt động dưới sự chỉ đạo Wu Che Wei (quốc tịch Đài Loan). Wei cùng đến địa bàn Thừa Thiên - Huế để chỉ đạo mọi hoạt động của nhóm nhưng không trực tiếp đi theo khi nhóm rút tiền, không ở chung khách sạn. Sau khi sự việc bị lộ, Wu Che Wei đã nhanh chân trốn thoát.

Được biết, tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng trên đã rút tiền thành công khoảng 8 lần ở địa bàn Đà Nẵng (lần nhiều nhất là 400 triệu đồng và ít nhất là 100 triệu đồng). Tại địa bàn Huế, đây là lần đầu tiên và các đối tượng bị bắt. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra./.

