Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép

Theo đó, vào khoảng 22h30 phút ngày 22/3, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an xã Tân Bình phát hiện trên tuyến Tỉnh lộ 929 (đoạn thuộc ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình) có hàng chục thanh thiếu niên (từ 15 đến 20 tuổi) tụ tập, nghi vấn chuẩn bị đua xe trái phép.

Nhóm thanh thiếu niên cùng phương tiện được đưa về trụ sở Công an xã Tân Bình- Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ.

Nhận định tình hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông, Chỉ huy Công an xã Tân Bình đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, kịp thời ngăn chặn, đồng thời mời 5 thanh thiếu niên cùng 4 xe mô tô về trụ sở để làm việc.

Qua kiểm tra, các phương tiện này đều đã được độ, chế, thay đổi kết cấu, nâng công suất máy. Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên bước đầu thừa nhận đã liên hệ, rủ nhau tập trung đến khu vực trên để đua xe trái phép, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Bình tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.