Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép

Thứ Ba, 11:50, 24/03/2026
VOV.VN - Ngày 24/3, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên tụ tập có dấu hiệu chuẩn bị đua xe trái phép.

Theo đó, vào khoảng 22h30 phút ngày 22/3, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an xã Tân Bình phát hiện trên tuyến Tỉnh lộ 929 (đoạn thuộc ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình) có hàng chục thanh thiếu niên (từ 15 đến 20 tuổi) tụ tập, nghi vấn chuẩn bị đua xe trái phép.

ngan chan nhom thanh thieu nien tu tap chuan bi dua xe trai phep hinh anh 1
Nhóm thanh thiếu niên cùng phương tiện được đưa về trụ sở Công an xã Tân Bình- Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ.

Nhận định tình hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông, Chỉ huy Công an xã Tân Bình đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, kịp thời ngăn chặn, đồng thời mời 5 thanh thiếu niên cùng 4 xe mô tô về trụ sở để làm việc.

Qua kiểm tra, các phương tiện này đều đã được độ, chế, thay đổi kết cấu, nâng công suất máy. Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên bước đầu thừa nhận đã liên hệ, rủ nhau tập trung đến khu vực trên để đua xe trái phép, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn. 

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Bình tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: Đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng
Tin liên quan

Triệu tập 4 đối tượng sau vụ đua xe gây tai nạn chết người ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 24/3, Công an Hà Nội thông tin, Cơ quan chức năng vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên đi xe tốc độ cao, lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 32, Hà Nội đoạn qua khu vực tượng đài Phùng và chân cầu Phùng, sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong.

VOV.VN - Ngày 24/3, Công an Hà Nội thông tin, Cơ quan chức năng vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên đi xe tốc độ cao, lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 32, Hà Nội đoạn qua khu vực tượng đài Phùng và chân cầu Phùng, sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, mang theo vỏ chai bia gây rối

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Đồng Tháp: Đâm dã man người phụ nữ và tiếng kêu xé lòng của đứa trẻ

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương làm rõ vụ việc một người đàn ông dùng vật giống dao đâm một phụ nữ tại ấp An Thọ, xã An Phước (Đồng Tháp).

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương làm rõ vụ việc một người đàn ông dùng vật giống dao đâm một phụ nữ tại ấp An Thọ, xã An Phước (Đồng Tháp).

