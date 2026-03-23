Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, mang theo vỏ chai bia gây rối

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về giao thông như chở 3 người, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát và không xuất trình được giấy tờ xe. Đáng chú ý, đối tượng ngồi sau còn mang theo vỏ chai bia với ý định ném vào người đi đường hoặc các nhóm khác, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận mục đích tụ tập để đua xe, gây rối trật tự công cộng. Danh tính được xác định gồm: T.C.G. (SN 2011), T.Đ.D. (SN 2011), T.V.V. (SN 2011), đều là học sinh Trường THCS Lộc Hà, trú tại xã Lộc Hà.

Ngoài ra, trong khung giờ từ 22h ngày 21/3 đến 2h ngày 22/3/2026, Công an phường Thành Sen tiếp tục phát hiện và xử lý thêm 5 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không đăng ký xe và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được bàn giao cho các tổ công tác để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng công an đã tiến hành răn đe, giáo dục, mời phụ huynh của 7 thanh thiếu niên đến làm việc, ký cam kết và giao trách nhiệm quản lý nhằm phòng ngừa tái phạm.

Công an phường Thành Sen cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.