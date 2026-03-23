中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, mang theo vỏ chai bia gây rối

Thứ Hai, 11:05, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về giao thông như chở 3 người, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát và không xuất trình được giấy tờ xe. Đáng chú ý, đối tượng ngồi sau còn mang theo vỏ chai bia với ý định ném vào người đi đường hoặc các nhóm khác, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận mục đích tụ tập để đua xe, gây rối trật tự công cộng. Danh tính được xác định gồm: T.C.G. (SN 2011), T.Đ.D. (SN 2011), T.V.V. (SN 2011), đều là học sinh Trường THCS Lộc Hà, trú tại xã Lộc Hà.

Ngoài ra, trong khung giờ từ 22h ngày 21/3 đến 2h ngày 22/3/2026, Công an phường Thành Sen tiếp tục phát hiện và xử lý thêm 5 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không đăng ký xe và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được bàn giao cho các tổ công tác để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng công an đã tiến hành răn đe, giáo dục, mời phụ huynh của 7 thanh thiếu niên đến làm việc, ký cam kết và giao trách nhiệm quản lý nhằm phòng ngừa tái phạm.

Công an phường Thành Sen cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: thanh thiếu niên tụ tập đua xe ngăn chặn hà tĩnh gây rối an ninh trật tự.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng: Khởi tố tạm giữ nhiều thanh, thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến trên đường
Đà Nẵng: Khởi tố tạm giữ nhiều thanh, thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến trên đường

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nhiều đối tượng liên quan vụ hỗn chiến xảy ra rạng sáng 16/3/2026 trên đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường (quận Hải Châu cũ).

Đà Nẵng: Khởi tố tạm giữ nhiều thanh, thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến trên đường

Đà Nẵng: Khởi tố tạm giữ nhiều thanh, thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến trên đường

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nhiều đối tượng liên quan vụ hỗn chiến xảy ra rạng sáng 16/3/2026 trên đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường (quận Hải Châu cũ).

3 thanh thiếu niên trộm xe máy lấy tiền chơi game
3 thanh thiếu niên trộm xe máy lấy tiền chơi game

VOV.VN - Lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của người dân, 3 thanh thiếu niên trên địa bàn phường Vinh Lộc, Nghệ An đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy để có tiền chơi game. Tuy nhiên, hành vi này nhanh chóng bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý.

3 thanh thiếu niên trộm xe máy lấy tiền chơi game

3 thanh thiếu niên trộm xe máy lấy tiền chơi game

VOV.VN - Lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của người dân, 3 thanh thiếu niên trên địa bàn phường Vinh Lộc, Nghệ An đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy để có tiền chơi game. Tuy nhiên, hành vi này nhanh chóng bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý.

Thanh thiếu niên lạng lách ban đêm, công an Thái Nguyên vào cuộc xử lý
Thanh thiếu niên lạng lách ban đêm, công an Thái Nguyên vào cuộc xử lý

VOV.VN - Ngày 9/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra ban đêm, phát hiện và xử lý 12 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm giao thông như chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Thanh thiếu niên lạng lách ban đêm, công an Thái Nguyên vào cuộc xử lý

Thanh thiếu niên lạng lách ban đêm, công an Thái Nguyên vào cuộc xử lý

VOV.VN - Ngày 9/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra ban đêm, phát hiện và xử lý 12 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm giao thông như chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật