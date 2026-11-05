Ngày 18/11 xét xử "Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản

TAND TP Hà Nội ra quyết định ngày 18/11 tới sẽ xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh; Tổng giám đốc Công ty Bemes) về tội “Lừa dối khách hàng”.

HĐXX gồm 3 người do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến kéo dài liên tục trong vòng 13 ngày.

Ông Lê Thanh Thản (đứng giữa) trong một phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Cùng vụ án, các bị cáo Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Bùi Văn Bằng, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Lê Thanh Thản, tức “đại gia điếu cày” bị cáo buộc lừa bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, thu lợi hơn 531 tỉ đồng nên bị truy tố theo khoản 2, Điều 198 tội "Lừa dối khách hàng".

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản với tư cách là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) phê duyệt.

Cáo trạng xác định, ông Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng: Tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6 không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng: Tăng diện tích đất được xât dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định được, ông Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Những sai phạm khiến công trình không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, đồng thời không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở.

Nhóm cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông bị cáo buộc đã không thực hiện đầy đủ việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai phạm tại công trình. Việc này góp phần dẫn tới hậu quả gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ, với tổng giá trị thiệt hại là 531 tỷ đồng.