Nghi can đâm em trai tử vong ở Nghệ An ra đầu thú

Ngày 22/9, lãnh đạo xã Na Ngoi cho biết, nghi can Vừ Bá Lỉa (38 tuổi, trú bản Phù Khả, xã Na Ngoi) đã đến trình diện cơ quan chức năng vào ngày 21/9. Nghi can sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can Vừ Bá Lỉa

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/8, một gia đình ở bản Phù Khả tổ chức lễ làm vía. Trong lúc trò chuyện, một số người có mặt được cho là có lời chê Vừ Bá Lỉa nghèo.

Nghe kể lại sự việc, tối 21/8, Lỉa tìm đến gia đình tổ chức lễ làm vía, yêu cầu những người liên quan xin lỗi và đề nghị chính quyền địa phương hòa giải. Thấy anh trai nóng giận, Vừ Bá Bì (36 tuổi) đến can ngăn thì hai người xảy ra lời qua tiếng lại.

Lỉa sau đó được cho là chạy đi lấy dao rồi đâm em trai, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra sự việc, Lỉa mang theo hung khí bỏ trốn.

Khoảng 23h cùng ngày, Công an xã Na Ngoi nhận được tin báo, phối hợp, tổ chức với các lực lượng và người dân triển khai truy tìm nghi can tại khu vực rừng núi bản Phù Khả.

Do địa bàn rộng, núi rừng hiểm trở, thời tiết mưa kéo dài, việc truy tìm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đồng thời vận động gia đình tác động, kêu gọi nghi can ra đầu thú.

Sau một tháng lẩn trốn trong rừng, Vừ Bá Lỉa đã ra đầu thú.