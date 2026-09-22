English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghi can đâm em trai tử vong ở Nghệ An ra đầu thú

Thứ Ba, 21:31, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 1 tháng lẩn trốn trong rừng sâu, nghi can đâm em trai tử vong tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, đã ra đầu thú.

Ngày 22/9, lãnh đạo xã Na Ngoi cho biết, nghi can Vừ Bá Lỉa (38 tuổi, trú bản Phù Khả, xã Na Ngoi) đã đến trình diện cơ quan chức năng vào ngày 21/9. Nghi can sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi giết người.

nghi can dam em trai tu vong o nghe an ra dau thu hinh anh 1
Nghi can Vừ Bá Lỉa

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/8, một gia đình ở bản Phù Khả tổ chức lễ làm vía. Trong lúc trò chuyện, một số người có mặt được cho là có lời chê Vừ Bá Lỉa nghèo.

Nghe kể lại sự việc, tối 21/8, Lỉa tìm đến gia đình tổ chức lễ làm vía, yêu cầu những người liên quan xin lỗi và đề nghị chính quyền địa phương hòa giải. Thấy anh trai nóng giận, Vừ Bá Bì (36 tuổi) đến can ngăn thì hai người xảy ra lời qua tiếng lại.

Lỉa sau đó được cho là chạy đi lấy dao rồi đâm em trai, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra sự việc, Lỉa mang theo hung khí bỏ trốn.

Khoảng 23h cùng ngày, Công an xã Na Ngoi nhận được tin báo, phối hợp, tổ chức với các lực lượng và người dân triển khai truy tìm nghi can tại khu vực rừng núi bản Phù Khả.

Do địa bàn rộng, núi rừng hiểm trở, thời tiết mưa kéo dài, việc truy tìm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đồng thời vận động gia đình tác động, kêu gọi nghi can ra đầu thú.

Sau một tháng lẩn trốn trong rừng, Vừ Bá Lỉa đã ra đầu thú

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thách thức nhau, em trai đâm anh tử vong tại Cà Mau
Thách thức nhau, em trai đâm anh tử vong tại Cà Mau

VOV.VN - Ngày 20/3, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Lộc (sinh năm 1994, ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Thách thức nhau, em trai đâm anh tử vong tại Cà Mau

Thách thức nhau, em trai đâm anh tử vong tại Cà Mau

VOV.VN - Ngày 20/3, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Lộc (sinh năm 1994, ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Em trai đâm anh tử vong rồi đến công an phường đầu thú
Em trai đâm anh tử vong rồi đến công an phường đầu thú

Tối 8/7, UBND phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là P.V.P (SN 1992, ngụ khóm 5, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau).

Em trai đâm anh tử vong rồi đến công an phường đầu thú

Em trai đâm anh tử vong rồi đến công an phường đầu thú

Tối 8/7, UBND phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là P.V.P (SN 1992, ngụ khóm 5, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau).

Đưa tang anh trai, em trai bị xe cán tử vong
Đưa tang anh trai, em trai bị xe cán tử vong

VOV.VN - Khi xe tang chở thi thể anh trai đang lên núi thì bị trượt về phía sau cán em trai tử vong và một số người bị thương.

Đưa tang anh trai, em trai bị xe cán tử vong

Đưa tang anh trai, em trai bị xe cán tử vong

VOV.VN - Khi xe tang chở thi thể anh trai đang lên núi thì bị trượt về phía sau cán em trai tử vong và một số người bị thương.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật