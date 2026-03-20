Thách thức nhau, em trai đâm anh tử vong tại Cà Mau

Vụ án đau lòng xuất phát từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo cáo trạng được công bố tại Tòa, sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 8/7/2025. Sau khi đi làm thuê trở về, Phan Văn Lộc ghé nhà hàng xóm chơi game thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ nhà mình.

Phan Văn Lộc bị tuyên 12 năm tù về tội giết anh trai mình.

Khi quay về kiểm tra, Lộc phát hiện cửa phòng ngủ của mình đã bị tháo rời và để gần khu vực nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, bị cáo nghe thấy anh ruột là P.V.P (sinh năm 1992) buông lời chửi bới và thách thức với lời lẽ “mày ngon mày xuống bến quậy tao coi”.

Trong cơn tức giận, Lộc đã ném quạt điện xuống đất rồi thủ sẵn một con dao trong túi quần rồi đi xuống khu vực nhà dưới tìm anh P. Khi thấy anh trai đang nghe điện thoại ở khoảng cách 4m, Lộc đã lên tiếng thách thức ngược lại bằng câu nói “mày ngon mày bước ra đây nè”.

Ngay lập tức, anh P cầm ghế nhựa xông đến tấn công em trai. Trong lúc xô xát, Lộc dùng tay phải đỡ đòn, đồng thời rút dao đâm một nhát trúng vùng ngực của anh ruột. Vết đâm đã khiến nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường trước khi được cấp cứu.