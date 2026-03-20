Thách thức nhau, em trai đâm anh tử vong tại Cà Mau

Thứ Sáu, 17:18, 20/03/2026
VOV.VN - Ngày 20/3, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Lộc (sinh năm 1994, ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Vụ án đau lòng xuất phát từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo cáo trạng được công bố tại Tòa, sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 8/7/2025. Sau khi đi làm thuê trở về, Phan Văn Lộc ghé nhà hàng xóm chơi game thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ nhà mình.

thach thuc nhau, em trai dam anh tu vong tai ca mau hinh anh 1
Phan Văn Lộc bị tuyên 12 năm tù về tội giết anh trai mình.

Khi quay về kiểm tra, Lộc phát hiện cửa phòng ngủ của mình đã bị tháo rời và để gần khu vực nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, bị cáo nghe thấy anh ruột là P.V.P (sinh năm 1992) buông lời chửi bới và thách thức với lời lẽ “mày ngon mày xuống bến quậy tao coi”.

Trong cơn tức giận, Lộc đã ném quạt điện xuống đất rồi thủ sẵn một con dao trong túi quần rồi đi xuống khu vực nhà dưới tìm anh P. Khi thấy anh trai đang nghe điện thoại ở khoảng cách 4m, Lộc đã lên tiếng thách thức ngược lại bằng câu nói “mày ngon mày bước ra đây nè”.

Ngay lập tức, anh P cầm ghế nhựa xông đến tấn công em trai. Trong lúc xô xát, Lộc dùng tay phải đỡ đòn, đồng thời rút dao đâm một nhát trúng vùng ngực của anh ruột. Vết đâm đã khiến nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường trước khi được cấp cứu.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Phục hồi điều tra, bắt đối tượng giết người ở Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã thi hành quyết định phục hồi điều tra và bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Thịnh (33 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "giết người".

Bắt kẻ giết người bị truy nã khi trốn sang Campuchia

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) vừa tiếp nhận, bàn giao đối tượng truy nã liên quan vụ án giết người xảy ra tại TP.HCM. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn sang Campuchia và bị phát hiện đang lẩn trốn tại khu vực casino gần biên giới trước khi được vận động ra đầu thú.

Khởi tố đối tượng giết người tình gây xôn xao dư luận

VOV.VN - Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1988, thường trú ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý vì hành vi giết người.

