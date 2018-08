Nghi can vụ giết thím ở Lào Cai tiếp tục phạm tội sau khi gây án

Liên quan đến vụ nam thanh niên giết thím, cướp tài sản ở Lào Cai, sau khi đối tượng giết người uống thuốc diệt cỏ tự sát nhưng lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời, cơ quan công an đã lấy lời khai của đối tượng. (ảnh: Lê Huy) Theo lời khai của Bạch Văn Sì, sau khi dùng dao đâm chém chị Hoa cho đến chết, Sì rời khỏi hiện trường và đến nhà anh Lùng Văn Chinh gần đó trộm cắp chiếc xe máy đi mua ma túy sử dụng và bỏ trốn. (ảnh: Báo Lào Cai) Sau hơn 12 giờ gây án, đối tượng Sì nhận thức rõ không thể nào trốn được nên đã mua 2 lọ thuốc diệt cỏ, cất giấu xe máy vào một chỗ rồi đi về nhà riêng để tự sát. (ảnh: Báo Lào Cai) Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 1/8, tại khu vực tổ 17, P.Nam Cường, chị Lù Thị Hoa (SN 1976, trú địa chỉ trên) được người dân phát hiện tử vong trên giường, người có nhiều vết thương nặng. Trong ảnh: Sì đã uống 2 lọ thuốc diệt cỏ trước khị bị bắt giữ (ảnh: Báo Nông nghiệp) Cơ quan Công an xác định chị Hoa đã tử vong từ đêm hôm trước, trên cơ thể có nhiều vết thương nặng, đặc biệt là vùng đầu. Tài sản trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn. Căn nhà chị Hoa sinh sống nằm cách xa các hộ gia đình khác. Trong ảnh: Bạch Văn Sì đang cấp cứu tại bệnh viện (ảnh: Công an nhân dân) Được biết, chị Hoa có hoàn cảnh khó khăn, năm 2017 được chính quyền và nhân dân trong tổ quyên góp hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương. Thời điểm xảy ra án mạng, chị Hoa ở nhà một mình trong khi hai con đang đi làm ăn xa.

Liên quan đến vụ nam thanh niên giết thím, cướp tài sản ở Lào Cai, sau khi đối tượng giết người uống thuốc diệt cỏ tự sát nhưng lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời, cơ quan công an đã lấy lời khai của đối tượng. (ảnh: Lê Huy) Theo lời khai của Bạch Văn Sì, sau khi dùng dao đâm chém chị Hoa cho đến chết, Sì rời khỏi hiện trường và đến nhà anh Lùng Văn Chinh gần đó trộm cắp chiếc xe máy đi mua ma túy sử dụng và bỏ trốn. (ảnh: Báo Lào Cai) Sau hơn 12 giờ gây án, đối tượng Sì nhận thức rõ không thể nào trốn được nên đã mua 2 lọ thuốc diệt cỏ, cất giấu xe máy vào một chỗ rồi đi về nhà riêng để tự sát. (ảnh: Báo Lào Cai) Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 1/8, tại khu vực tổ 17, P.Nam Cường, chị Lù Thị Hoa (SN 1976, trú địa chỉ trên) được người dân phát hiện tử vong trên giường, người có nhiều vết thương nặng. Trong ảnh: Sì đã uống 2 lọ thuốc diệt cỏ trước khị bị bắt giữ (ảnh: Báo Nông nghiệp) Cơ quan Công an xác định chị Hoa đã tử vong từ đêm hôm trước, trên cơ thể có nhiều vết thương nặng, đặc biệt là vùng đầu. Tài sản trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn. Căn nhà chị Hoa sinh sống nằm cách xa các hộ gia đình khác. Trong ảnh: Bạch Văn Sì đang cấp cứu tại bệnh viện (ảnh: Công an nhân dân) Được biết, chị Hoa có hoàn cảnh khó khăn, năm 2017 được chính quyền và nhân dân trong tổ quyên góp hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương. Thời điểm xảy ra án mạng, chị Hoa ở nhà một mình trong khi hai con đang đi làm ăn xa.