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Người đàn ông bán vé số dạo bị đâm tử vong

Thứ Ba, 18:17, 30/06/2026
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VOV.VN - Người đàn ông bán vé số dạo bị đâm tử vong tại Đồng Tháp. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong việc bán vé số.

Chiều 30/6, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành điều tra nguyên nhân của một vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Cái Bè.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h15 cùng ngày, ông Vương Trí H., (66 tuổi, ngụ xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) đang đi bán vé số trên địa bàn xã Cái Bè có xảy ra mâu thuẫn với người tên Nguyễn Văn Được (63 tuổi, ngụ xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) cùng hành nghề bán vé số dạo.

Bất ngờ ông Được dùng con dao bấm đâm vào người ông H., gây thương tích rồi bỏ trốn. Ông H được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, công an xã Cái Bè triển khai nhanh lực lượng truy bắt nghi phạm khi đang lẩn trốn xã Phú An (tỉnh Đồng Tháp). Lực lượng công an đã thu giữ trên người ông Được 1 con dao bấm.

Qua làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận đã đâm ông H., dẫn đến tử vong là do mâu thuẫn bột phát trong việc bán vé số.

PV/VOV-ĐBSCL
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