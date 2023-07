Người phụ nữ bị bắt sau gần 30 năm trốn truy nã

Công an Hậu Giang liên tiếp bắt 3 đối tượng có quyết định truy nã

VOV.VN - Hôm nay (15/7), Lãnh đạo Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thông tin, trong những ngày vừa qua, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, lực lượng Công an tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh truy bắt thành công 3 đối tượng có quyết định truy nã.