Tạm giữ tài xế húc vào cảnh sát giao thông

Công an phường Từ Liêm - TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ hình sự Trịnh Văn Nam (SN 1996, trú xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Nam được xác định là đối tượng đã điều khiển xe ô tô, húc vào cảnh sát giao thông khi bị chặn phương tiện để kiểm tra. Hành vi này đã được camera ghi lại, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trịnh Văn Nam và chiếc xe Ford Territory. (Ảnh: CACC)

Trước đó, vào lúc 8h20 ngày 20/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 trong khi làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút giao Phạm Hùng – Nguyễn Hoàng phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Ford Territory màu đen, vi phạm lỗi “Rẽ tại nơi có biển cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển”. Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Lúc này, lái xe là Trịnh Văn Nam không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe tiến về phía trước, đẩy một đồng chí CSGT phải di chuyển giật lùi, sau đó đối tượng đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh và triệu tập Trịnh Văn Nam. Tại cơ quan công an, Nam khai do không có bằng lái xe nên đã hoảng sợ, lái xe cố tình bỏ chạy khi bị CSGT yêu cầu dừng xe.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.