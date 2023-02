Nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Đăk Hà bị kết án vì vi phạm quản lý đất đai

4 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Kon Tum truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo điểm C, khoản 2, Điều 229 Bộ Luật hình sự năm 2015 gồm: Đoàn Ngọc Thắng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà; Hoàng Nghĩa Trí, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà; Nguyễn Cao Yến, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Hà và Ninh Thành Luân, nguyên Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Hà.

Quang cảnh phiên tòa

Trên cơ sở kết quả gần một ngày tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên án đối với 4 bị cáo. Cụ thể bị cáo Đoàn Ngọc Thắng 18 tháng tù treo, thời gian thử thách 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; bị cáo Hoàng Nghĩa Trí 30 tháng tù giam kể từ ngày bắt thi hành án; bị cáo Nguyễn Cao Yến 18 tháng tù treo tính từ ngày tuyên án sơ thẩm và bị cáo Ninh Thành Luân 22 tháng tù giam kể từ ngày bắt thi hành án. Ngoài ra, các bị cáo phải chấp hành hình phạt bổ sung: mỗi bị cáo nộp 20 triệu đồng vào ngân sách nhà nước; đồng thời nộp hơn 493 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Kon Tum, trong thời gian từ tháng 2/2017 đến tháng 10/2018, dưới sự chỉ đạo của bị can Đoàn Ngọc Thắng và Hoàng Nghĩa Trí, Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện trực tiếp là bị can Nguyễn Cao Yến chỉ đạo Ninh Thành Luân tiếp nhận hồ sơ, lập thủ tục, trình tham mưu UBND huyện để bị can Đoàn Ngọc Thắng và Hoàng Nghĩa Trí ký quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không thông qua đấu giá.

Tổng diện tích đất đã giao cho 51 trường hợp là gần 26.000m2 với 81 thửa đất tại xã Hà Mòn, Đăk Hring, Ngọc Wang và thị trấn Đăk Hà. Tổng giá trị quyền sử dụng đất thực tế đã giao thu về cho ngân sách huyện Đăk Hà trên 6 tỷ 146 triệu đồng. Tuy nhiên theo định giá của Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, tổng giá trị quyền sử dụng đất được xác định tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Kon Tum khởi tố vụ án hình sự là trên 8 tỷ 100 triệu đồng.

Hành vi nêu trên của các bị can đã vi phạm quy định của Luật đất đai năm 2013, xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước đối với đất đai và hành vi giao đất trái pháp luật đã gây thiệt hại về giá trị tài nguyên đất đối với địa phương là trên 1 tỷ 900 triệu đồng./.