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Nguyễn Đình Thắng là đối tượng cầm đầu trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk năm 2023

Thứ Sáu, 15:38, 26/06/2026
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VOV.VN - Bộ Công an xác định, Nguyễn Đình Thắng là đối tượng cầm đầu tổ chức BPSOS, trực tiếp thông qua Y Quynh Bdap chuẩn bị lực lượng, vũ khí, lên kế hoạch khủng bố trong vụ án xảy ra ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk.

Ngày 26/6, Bộ Công an thông tin, căn cứ kết quả điều tra, truy tố, xét xử vụ án “Khủng bố” xảy ta tại Đắk Lắk ngày 11/6/2023, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong vụ án, Bộ Công an xác định BPSOS đã tiến hành hoạt động khủng bố như sau:

BPSOS là tổ chức thành lập, quản lý, điều hành tổ chức khủng bố “Người Thượng vì công lý - MSFJ” (ngày 6/3/2024, Bộ Công an Việt Nam đã có thông báo MSFJ là tổ chức khủng bố) với mục đích hoạt động tuyên truyền, kích động, lôi kéo người đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên tiến hành các hoạt động vũ trang, khủng bố tại Việt Nam khi có cơ hội.

nguyen Dinh thang la doi tuong cam dau trong vu khung bo o Dak lak nam 2023 hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Đình Thắng

Mọi hoạt động của MSFJ đều do BPSOS mà trực tiếp là Nguyễn Đình Thắng (đối tượng đã bị Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án 11 năm tù về tội Khủng bố theo Điều 299 Bộ luật Hình sự - theo Bản án số 52/2026/HS-ST ngày 28/4/2026) với vai trò là Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc và số thành viên cốt cán của tổ chức này (Trương Minh Tam, Trần Khánh Trang, Nguyễn Đình Tiến...) chỉ đạo, hướng dẫn, quyết định.

Trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk, BPSOS mà trực tiếp là Nguyễn Đình Thắng đã thông qua Y Quynh Bdap, đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố MSFJ liên lạc, hướng dẫn, lôi kéo, kích động, xúi giục số đối tượng trong nước (H Wuễn Êban, Y Ba Byă, Y Thô Ayun, Y Tim Niê, Y Ju Niê) chuẩn bị lực lượng, vũ khí, lên kế hoạch tiến hành khủng bố và hứa hẹn sẽ hỗ trợ tài chính và kêu gọi, vận động cộng đồng quốc tế can thiệp sau khi tiến hành vụ khủng bố.

Sau khi xảy ra vụ án “Khủng bố” ngày 11/6/2023, để che giấu hành vi phạm tội của bản thân, BPSOS tiếp tục tài trợ cho MSFJ hoạt động, hỗ trợ tiền, bố trí nơi ở để Y Quynh Bdap lẩn trốn tại Thái Lan.

Sau khi Y Quynh Bdap bị cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ, số đối tượng cầm đầu, cốt cán BPSOS (Nguyễn Đình Thắng, Phạm Khánh Trang, Nguyễn Hải Di…) đã tổ chức, tham gia nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế, đăng tải trên mạng xã hội công khai ủng hộ Y Quynh Bdap, tuyên truyền, vận động để không dẫn độ Y Quynh Bdap về Việt Nam chấp hành án.

nguyen Dinh thang la doi tuong cam dau trong vu khung bo o Dak lak nam 2023 hinh anh 2
Đối tượng Y Quynh Bdap.

Ngày 28/4/2026, Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xét xử sơ thẩm vắng mặt đối với Nguyễn Đình Thắng, đối tượng cầm đầu BPSOS về tội “Khủng bố” và tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù giam về tội danh nêu trên theo Điều 299 Bộ luật Hình sự (theo Bản án số 52/2026/HS-ST ngày 28/4/2026).

Tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển” có tên tiếng Anh là “Boat People SOS”, viết tắt là BPSOS thành lập năm 1990; có trụ sở chính đặt tại Mỹ.

Nguyễn Đình Thắng là đối tượng cầm đầu, sinh năm 1958, hiện ở Mỹ, giữ vai trò “Giám đốc điều hành” tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS”, đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo số thành viên BPSOS tiến hành nhiều hoạt động liên quan đến tổ chức khủng bố MSFJ - tổ chức đã tiến hành vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk và đã bị Bộ Công an đưa vào danh sách các tổ chức, đối tượng khủng bố.

Trọng Phú/VOV.VN
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