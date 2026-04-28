Xét xử vắng mặt, tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội khủng bố

Thứ Ba, 16:18, 28/04/2026
VOV.VN - Liên quan đến vụ khủng bố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Cư Kuin (cũ) tỉnh Đắk Lắk xảy ra ngày 11/6/2023, sáng nay (28/4), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử vắng mặt và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội khủng bố theo điểm a, b khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1958), nơi cư trú cuối cùng trước khi vượt biên ra nước ngoài: 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh; hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. 

Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển- BPSOS" có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan. Thắng cũng đồng thời là người chỉ đạo thành lập và quản lý, điều hành tổ chức "Người Thượng vì công lý- MSFJ" tại Thái Lan.

Đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk truy tố Nguyễn Đình Thắng về tội Khủng bố theo điểm a, b, khoản 2, Điều 299 Bộ Luật Hình sự.

Bộ Công an Việt Nam đã có thông báo tổ chức BPSOS liên quan đến khủng bố; tổ chức MSFJ là tổ chức khủng bố.

Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo, xúi giục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Bdap chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023 tại xã Ea Ktur, Ea Tiêu thuộc huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk. Vụ khủng bố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây ra tình trạng hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, xâm hại đến trật tự, an toàn công cộng tại Việt Nam.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, việc xét xử là đúng người, đúng tội; quá trình điều tra, truy tố, xét xử các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án 

Trước đó, rạng sáng ngày 11/6/2023, một nhóm đối tượng mang theo vũ khí đã tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk.

Vụ tấn công khiến 4 cán bộ Công an, 1 Chủ tịch UBND xã, 1 Bí thư Đảng ủy xã hy sinh; 3 người dân tử vong và 2 người khác bị thương, nhiều tài sản bị đốt phá.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
