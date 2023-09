Nguyên nhân sâu xa vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Nhận định về nguyên nhân sâu xa của vụ khủng bố ở Đắk Lắk được Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chỉ ra tại họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp ngày 6/9.

Trước đó, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp chia sẻ lo ngại khi vụ khủng bố ở Đắk Lắk gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe của cán bộ, người dân; ảnh hưởng rất lớn đến an ninh, chính trị địa phương.

Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý Nhà nước, triển khai các giải pháp tổng thể, nắm chắc tình hình, rút kinh nghiệm phòng ngừa, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai. Ảnh: Quốc hội

Là đại biểu Quốc hội của Tây Nguyên, ông Dương Khắc Mai (Đắk Nông) nhận định nguy cơ mất an ninh tại các tỉnh Tây Nguyên còn lớn, do khu vực có địa bàn rộng, phức tạp, chia cắt và có nhiều địa bàn giáp biên giới với dân cư thưa thớt.

Theo ông Mai, đây cũng thường là địa bàn lẩn trốn của tội phạm. Dù nguy cơ mất an toàn và phát sinh tội phạm rất cao, nhưng lực lượng chức năng tại đây mỏng, cơ sở vật chất còn hạn chế.

Từ thực tế đó, vị đại biểu kiến nghị Bộ Công an kiện toàn lực lượng, đặc biệt ở khu vực trọng điểm để phòng chống các loại tội phạm hiệu quả hơn, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ, tránh để xảy ra vụ việc như ở Đắk Lắk.

Chia sẻ thêm về việc này, đại biểu Quốc hội Đinh Văn Thê (Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) lo ngại về công tác quản lý vũ khí quân dụng.

Sau vụ việc ở Đắk Lắk, ông cho biết một số địa phương phát động "đổi gạo lấy vũ khí" mới phát hiện vũ khí trái phép trong dân rất nhiều; thậm chí có loại còn rất mới, không phải thời chiến tranh để lại.

Làm rõ hơn ý kiến của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chia sẻ sự việc xảy ra ở Đắk Lắk là đáng tiếc. "Đây có thể coi là hệ quả tất yếu, tích tụ do thế lực thù địch không ngừng chống phá, chứ không đơn thuần là ta sơ suất", theo Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ. Ảnh: Quốc hội

Phân tích nguyên nhân sâu xa, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng gốc rễ của vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk vẫn là do những vấn đề kinh tế - xã hội của đồng bào trong vùng; do phân hóa giàu nghèo; do quản lý đất đai; do xây dựng hệ thống chính trị và cuối cùng là một số nguyên nhân khác về quản lý an ninh trật tự ở cơ sở.

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã có cuộc họp cấp ủy với các tỉnh khu vực Tây Nguyên, từ đây nhận rõ nguyên nhân và có kết luận", Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.

Vụ khủng bố nhằm vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra rạng sáng 11/6, do nhóm người trang bị súng, vũ khí tự chế thực hiện.

Nhóm khủng bố sát hại 9 người, gồm Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 công an và 3 người dân; làm hai công an và nhiều người khác bị thương.

Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giam hơn 90 người về các tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Không tố giác tội phạm; Môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.