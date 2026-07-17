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Nhân viên kho trộm hơn 3.700 linh kiện công ty mang bán phế liệu

Thứ Sáu, 16:14, 17/07/2026
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VOV.VN - Lợi dụng vị trí làm việc tại kho nguyên vật liệu, Vũ Hoàng Kha đã liên tục thực hiện các vụ trộm cắp thiết bị linh kiện trị giá hơn 151 triệu đồng của công ty rồi đem bán dưới dạng phế liệu.

Ngày 17/7, Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch cho biết đã bàn giao đối tượng Vũ Hoàng Kha (SN 1984, ngụ TP.HCM) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền.

nhan vien kho trom hon 3.700 linh kien cong ty mang ban phe lieu hinh anh 1
Công an đang tạm giữ đối tượng (ảnh: CA)

Trước đó, vào chiều ngày 14/7, Đồn Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch nhận được tin báo từ một doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang về việc bị mất trộm số lượng lớn tài sản trong quá trình sản xuất.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ trong một thời gian ngắn truy xét, công an đã khoanh vùng và xác định nghi phạm chính là Vũ Hoàng Kha, nhân viên đang làm việc ngay tại bộ phận kho nguyên vật liệu của chính công ty này. Tại cơ quan điều tra, Kha nhận tội.

Đối tượng khai nhận, đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm vào các ngày 14/6 và 5/7. Tổng số tài sản bị lấy cắp lên đến 3.717 cục motor và cục bơm chân không mini, tổng trị giá hơn 151 triệu đồng. Đáng nói, toàn bộ số linh kiện kỹ thuật đắt giá này đều bị đối tượng đem bán dưới dạng phế liệu để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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