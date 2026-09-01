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Nhặt được 12 viên đạn rồi đem cất giấu, 1 đối tượng ở Hải Phòng lĩnh 27 tháng tù

Thứ Ba, 09:54, 01/09/2026
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VOV.VN - Nhặt được túi nilon chứa 12 viên đạn, Đào Xuân Sơn (SN 1956, trú tại thôn Câu Đông, xã An Quang, TP Hải Phòng) không giao nộp mà mang về nhà cất giấu với mục đích “sưu tầm”. Kết quả giám định xác định 11 viên là đạn quân dụng.

Mới đây, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc xử lý đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng.

Theo đó, ngày 25/6/2026, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng xét xử và tuyên phạt Đào Xuân Sơn (SN 1956, trú tại thôn Câu Đông, xã An Quang, TP Hải Phòng) 27 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

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Tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/4/2024, cơ quan điều tra tiếp nhận nguồn tin về một vụ việc có dấu hiệu tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định Sơn có liên quan nên tiến hành khám xét nơi ở của người này tại khu vực thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Tại nơi ở của Sơn, lực lượng chức năng phát hiện một hộp kim loại màu đỏ. Kiểm tra bên trong, cơ quan chức năng thu giữ 12 viên đạn hình trụ.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai khoảng cuối năm 2020, trong lúc đi bộ từ hướng Đồ Sơn về trung tâm TP Hải Phòng, khi đến khu vực chân cầu Rào 1, thuộc địa bàn quận Dương Kinh, ông ta nhặt được một túi nilon màu trắng chứa 12 viên đạn.

Sau khi nhặt được, Sơn không trình báo hoặc giao nộp cho cơ quan chức năng mà mang về nhà cất giữ. Số đạn được ông để trong ngăn kéo bàn uống nước tại phòng thờ ở tầng 3 với mục đích “sưu tầm”.

Cơ quan điều tra đã thu giữ, trưng cầu giám định số vật chứng. Kết quả xác định 11 viên là đạn quân dụng, trong đó 10 viên chưa qua sử dụng. Một viên đã qua sử dụng, không sử dụng bắn được và không thuộc danh mục vũ khí.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng xác định Sơn đã cất giấu trái phép 11 viên đạn quân dụng trong thời gian dài. Mặc dù số đạn do Sơn nhặt được, người này không giao nộp mà tiếp tục cất giữ vì mục đích cá nhân.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan tố tụng xác định hành vi của Đào Xuân Sơn đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đào Xuân Sơn 27 tháng tù về tội danh trên.

Qua vụ án, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện súng, đạn, vật liệu nổ hoặc công cụ hỗ trợ cần nhanh chóng thông báo, giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Việc tự ý nhặt, cất giữ những vật này, kể cả với mục đích “sưu tầm”, có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nếu thuộc diện Nhà nước quản lý.

PV/VOV.VN
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