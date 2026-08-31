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Bắt đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk nhiều lần trộm sầu riêng

Thứ Hai, 16:09, 31/08/2026
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VOV.VN - Chiều 31/8, Công an xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ Tăng Ngọc Hiền (21 tuổi, trú phường Thạch Khôi, TP. Hải Phòng), đối tượng nhiều lần trộm sầu riêng của người dân, đồng thời thu hồi tài sản trao trả cho các hộ bị mất trộm.

Khoảng 2h ngày 30/8, sau khi nhận tin báo của người dân về một đối tượng nghi vấn đang trộm sầu riêng, Công an xã Ea Knuếc phối hợp với người dân nhanh chóng bắt giữ Tăng Ngọc Hiền cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hiền khai từ Hải Phòng vào Đắk Lắk làm thuê. Sau khi mất việc, không có tiền tiêu xài, đối tượng nảy sinh ý định trộm sầu riêng bán lấy tiền. Đối tượng thường dò la, chọn những rẫy ít người trông coi, vắng người qua lại rồi lợi dụng đêm tối để cắt trộm.

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Đối tượng Tăng Ngọc Hiền khai, trước khi bị bắt đã 2 lần thực hiện hành vi trộm cắp sầu riêng trót lọt.

Hiền khai nhận trước đó đã hai lần trộm sầu riêng. Đến lần thứ ba, đối tượng bị người dân phát hiện và bắt giữ.

Từ lời khai của đối tượng Hiền, Công an xã Ea Knuếc khẩn trương xác minh các vụ việc liên quan, thu hồi tài sản và trao trả cho người dân, hạn chế thiệt hại cho các hộ dân.

Công an xã Ea Knuếc đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Tăng Ngọc Hiền theo quy định pháp luật.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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