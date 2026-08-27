Hải Phòng: Trục xuất công dân Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép

Công an TP Hải Phòng thông tin, trước đó, khoảng 21h ngày 28/7/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và kiểm tra hành chính trên các tuyến đường thuộc khu vực Vinhomes Royal Island, TDP Vũ Yên, phường Thủy Nguyên, Hải Phòng, Công an phường Thủy Nguyên phát hiện 2 người nước ngoài.

Đối tượng Wei Ju Zha (x)

Qua kiểm tra, một người xuất trình được giấy tờ tùy thân theo quy định. Người còn lại không xuất trình được giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, thị thực và có dấu hiệu nhập cảnh trái phép.

Công an phường Thủy Nguyên đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng tiến hành xác minh, đấu tranh làm rõ. Người nước ngoài được xác định là Wei Ju Zhan, sinh năm 1996, quốc tịch Trung Quốc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, ngày 26/8/2026, Công an phường Thủy Nguyên phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên phòng Móng Cái tổ chức trục xuất, bàn giao công dân Trung Quốc trên cho Công an Trung Quốc.

Việc trục xuất, bàn giao được các lực lượng chức năng thực hiện an toàn, đúng quy định, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên địa bàn.