Nhiều người dính bẫy “thần y” Giang Thị Nhàn trị nám tận gốc – bảo hành trọn đời

Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết, thời gian qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện tràn lan các thông tin hình ảnh, clip quảng cáo về lương y có tên là Giang Thị Nhàn, cư trú ở xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (Sơn La) với biệt tài chữa các bệnh về da, như nám da, tàn nhang, bằng “bài thuốc sắc ngọc đan rất nổi tiếng”. Để tăng uy tín, bà Nhàn được giới thiệu có cơ sở khám bệnh tại xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La và thu hút rất đông bệnh nhân đến thăm khám, chữa bệnh mỗi ngày.

Page mà các đối tượng sử dụng để quảng cáo

Thực tế, một số công dân ở các tỉnh, thành phố khác tin lời quảng bá đã tìm đến cơ sở bán thuốc của bà Nhàn tại Sốp Cộp; trong khi đó, Công an xã Mường Lạn và Công an huyện huyện Sốp Cộp thì nhận được nhiều ý kiến của công dân tố cáo sản phẩm thuốc do “thần y” Giang Thị Nhàn quảng cáo kém chất lượng và yêu cầu bồi thường….

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Sốp Cộp xác định không có bất kỳ cơ sở chữa bệnh, bán thuốc nào của người có tên Giang Thị Nhàn được đăng ký kinh doanh, hoạt động trên địa bàn xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp như quảng cáo trên mạng xã hội; việc quảng cáo thông tin có người tên Giang Thị Nhàn sinh sống và hoạt động chữa bệnh trên địa bàn xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp là bịa đặt, sai sự thật và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều bài viết được quảng cáo trên MXH

Lãnh đạo Công an huyện Sốp Cộp khuyến cáo: Người dân cần hết sức cẩn trọng với những thông tin quảng cáo trên mạng xã hội để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các thông tin quảng cáo bịa đặt, sai sự thật thì báo ngay với cơ quan công an gần nhất để kịp thời điều tra, xử lý.